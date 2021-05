Élection à l’Assemblée de l’Assam 2021: liste complète des gagnants

Résultats des élections de l’Assemblée de l’Assam 2021, liste des gagnants: La NDA dirigée par le BJP semble prête à conserver l’État avec une majorité confortable. La NDA est actuellement en tête avec 76 des 126 sièges, tandis que la Grande Alliance dirigée par le Congrès est en tête avec 49. Le décompte des voix est toujours en cours. Plusieurs sondages de sortie ont prédit que la NDA dirigée par le Bharatiya Janata Party (BJP) reviendrait au pouvoir. Pour former un gouvernement, un parti ou une alliance doit remporter 64 sièges.

(La liste est mise à jour avec les résultats)

Liste complète des gagnants de l’élection de l’Assemblée de l’Assam 2021

Dhekiajuli-Barchalla-Tezpur-Rangapara-Sootea-Biswanath-Behali-Gohpur-Dhing-Batadroba-Rupohihat-Samaguri-Kaliabor-Bokakhat-Sarupathar-Golaghat-Khumtai-Dergaon (SC) -Jorhat-Majuli-Marianit (ST) -Jorhat-Majuli (ST)-Marianit Teok-Amguri-Nazira-Mahmara-Sonari-Thowra-Sibsagar-Bihpuria-Naoboicha-Lakhimpur-Dhakuakhana (ST) -Dhemaji (ST) -Jonai (ST) -Moran-Dibrugarh-Lahowal-Duliajan-Tingkhongia-Naharkatia-Tingkhongia-Naharkatia-Tingkhongia-Naharkatia -Digboi-Margherita-Doom Dooma-Sadiya-Ratabari (SC) -Patharkandi-Karimganj Nord-Karimganj Sud-Badarpur-Hailakandi-Katlichera-Algapur-Silchar-Sonai-Dholai (SC) -Udharbond-Lakhipur-Barkhola-Katlongora ( ST) -Bokajan (ST) -Howraghat (ST) -Diphu (ST) -Baithalangso (ST) -Kamalpur-Rangiya-Nalbari-Panery-Kalaigaon-Sipajhar-Mangaldoi (SC) -Dalgaon-Udalguri (ST) -Majbat-Jagiroad (SC) -Marigaon-Laharighat-Raha (SC) -Nowgong-Barhampur-Jamunamukh-Hojai-Lumding-Mankachar-Salmara Sud-Dhubri-Gauripur-Golakganj-Bilasipara Ouest-Bilasipara Est-Gossaigaon-Kokrajhar Ouest (ST) -Khar-Est (ST) -Sidli (ST) -Bongaigaon-Bijni-Abh ayapuri Nord-Abhayapuri Sud (SC) -Dudhnai (ST) -Goalpara Est-Goalpara Ouest-Jaleswar-Sorbhog-Bhabanipur-Patacharkuchi-Barpeta-Jania-Baghbar-Sarukhetri-Chenga-Boko (SC) -Chaygaon-Palasbari-Dispurkbari -Gauhati Est-Gauhati Ouest-Hajo-Tamulpur-Barkhetry-Dharmapur-Barama (ST) -Chapaguri (ST) –

L’Assam s’est rendu aux urnes en trois phases, les 27 mars, 1er et 6 avril. Lors de la dernière élection de l’Assemblée tenue en 2016, le NDA, dirigé par le BJP, avait remporté 86 des 126 sièges.

