Élection à l’assemblée de Nandigram 2021: Mamata Banerjee ou Suvendu Adhikari – Qui remportera la plus grande bataille de prestige du Bengale?

Suvendu Adhikari vs Mamata Banerjee à Nandigram

Résultats des élections de l’Assemblée de Nandigram au Bengale occidental (Vidhan Sabha) 2021: Au Bengale occidental, Nandigram a été le plus grand champ de bataille où la ministre en chef en exercice, Mamata Banerjee, a défié son ancienne collègue du cabinet et maintenant chef du BJP, Suvendu Adhikari. La circonscription de l’Assemblée Nandigram relève du district de Purba Medinipur, considéré comme le bastion de la famille Adhikari. Nandigram occupe une place particulière dans la politique du Bengale occidental. C’est l’endroit où Mamata Banerjee a lancé son plus grand mouvement politique contre le gouvernement de gauche en 2007. Suvendu Adhikari était son lieutenant dans le mouvement. Il a lui-même dit que c’était lui qui avait fait réussir ce mouvement. Le mouvement Nandigram a été le début de la montée du Congrès Trinamool au Bengale occidental. Mamata est arrivé au pouvoir en 2011.

Alors que la gauche a également aligné son candidat Minakshi Mukherjee à Nandigram, le combat devrait avoir lieu entre Mamata et Suvendu. Suvendu Adhikari est un député en exercice de Nandigram. Il a remporté ce siège d’assemblée en 2016 sur ticket TMC. Lors de cette élection, Ashikari a battu Abdul Kabir Sekh du CPI par plus de 80 000 voix. Adhikari a recueilli 67,20% des voix tandis que le leader de gauche a dû se contenter de 26,70% des voix. Avant Adhikari, ce siège a été remporté par Firoja Bibi, qui avait également remporté l’élection partielle de 2009. En 2011, Bibi avait battu Paramananda Bharati de CPI par plus de 40 000 voix.

Le siège de l’assemblée de Nandigram relève de la circonscription de Tamluk Lok Sabha, qui est actuellement détenue par Dibyendu Adhikari – le frère cadet de Suvendu Adhikari. Nandigram est la plus grande bataille de prestige pour Mamata et Suvendu. Les deux dirigeants sont convaincus de remporter le siège, mais les sondeurs disent que le combat est très serré et que les deux camps peuvent gagner la bataille. Suvendu était auparavant avec le TMC, mais il a quitté le parti quelques mois avant les élections. Il a rejoint le BJP en décembre dernier.

Le dépouillement débutera à 8 heures le dimanche (2 mai).

