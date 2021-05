Élection à l’Assemblée du Bengale occidental 2021: liste complète des gagnants

Le comptage de 294 sièges a commencé, mais le processus peut prendre du temps pour des raisons de sécurité et de pandémie.

Élection à l’Assemblée du Bengale occidental 2021: TMC est en tête avec plus de 200 sièges et BJP est en tête avec environ 80 sièges. Le comptage de 292 sièges est en cours. TMC, dirigé par Mamata Banerjee, devrait former le gouvernement pour trois mandats consécutifs. L’État s’est rendu aux urnes en huit phases, du 27 mars au 29 avril.

Liste complète des gagnants aux élections de l’Assemblée du Bengale occidental 2021

Liste des 30 circonscriptions de l’Assemblée qui se sont rendues aux urnes lors de la phase I

1212 – Patashpur:

2. 213 – Kanthi Uttar:

3. 214 – Bhagabanpur:

4. 215 – Khejuri (SC):

5. 216 – Kanthi Dakshin:

6. 217 – Ramnagar:

7. 218 – Egra:

8. 219 – Dantan:

9. 220 – Nayagram (ST):

10. 221 – Gopiballavpur:

11. 222 – Jhargram:

12. 223 – Keshiary (ST):

13. 228 – Kharagpur:

14. 233 – Garbeta:

15. 234 – Salboni:

16. 236 – Medinipur:

17. 237 – Binpur (ST):

18. 238 – Bandwan (ST):

19. 239 – Balarampur:

20. 240 – Baghmundi:

21. 241 – Joypur:

22. 242 – Purulia:

23. 243 – Manbazar (ST):

24. 244 – Kashipur:

25. 245 – Para (SC):

26. 246 – Raghunathpur (SC):

27. 247 – Saltora (SC):

28. 248 – Chhatna:

29. 249 – Ranibandh (ST):

30. 250 – Raipur (ST):

Liste des 30 circonscriptions de l’assemblée qui se sont rendues aux urnes lors de la phase II

1. 127 – Gosaba (SC):

2. 130 – Patharpratima:

3. 131 – Kakdwip:

4. 132 – Sagar:

5. 203 – Tamluk:

6. 204 – Panskura Purba:

7. 205 – Panskura Paschim:

8. 206 – Moyna:

9. 207 – Nandakumar:

10. 208 – Mahisadal:

11. 209 – Haldia (SC):

12. 210 – Nandigram:

13. 211 – Chandipur:

14. 224 – Kharagpur Sadar:

15. 225 – Narayangarh:

16. 226 – Sabang:

17. 227 – Pingla:

18. 229 – Debra:

19. 230 – Daspur:

20. 231 – Ghatal (SC):

21. 232 – Chandrakona (SC):

22. 235 – Keshpur (SC):

23. 251 – Taldangra:

24. 252 – Bankura:

25. 253 – Barjora:

26. 254 – Onda:

27. 255 – Bishnupur:

28. 256 – Katulpur (SC):

29. 257 – Indus (SC):

30. 258 – Sonamukhi (SC):

Liste de 31 circonscriptions d’assemblée qui se sont rendues aux urnes lors de la phase III

1. 128 – Basanti (SC):

2. 129 – Kultali (SC):

3. 133 – Kulpi:

4. 134 – Raidighi:

5. 135 – Mandirbazar (SC):

6. 136 – Jaynagar (SC):

7. 137 – Baruipur Purba (SC):

8. 138 – Canning Paschim (SC):

9. 139 – Canning Purba:

10. 140 – Baruipur Paschim:

11. 141 – Magrahat Purba (SC):

12. 142 – Magrahat Paschim:

13. 143 – Diamond Harbour:

14. 144 – Falta:

15. 145 – Satgachhia:

16. 146 – Bishnupur (SC):

17. 177 – Uluberia Uttar (SC):

18. 178 – Uluberia Dakshin:

19. 179 – Shyampur:

20. 180 – Bagnan:

21. 181 – Amta:

22. 182 – Udaynarayanpur:

23. 183 – Jagatballavpur:

24. 195 – Jangipara:

25. 196 – Haripal:

26. 197 – Dhanekhali (SC):

27. 198 – Tarakeswar:

28. 199 – Pursurah:

29. 200 – Arambag (SC):

30. 201 – Goghat (SC):

31. 202 – Khanakul:

Liste des 44 circonscriptions d’assemblée qui se sont rendues aux urnes lors de la phase IV

1. 1 – Mekliganj (SC):

2. 2 – Mathabhanga (SC):

3. 3 – Coochbehar Uttar (SC):

4. 4 – Coochbehar Dakshin:

5. 5 – Sitalkuchi (SC):

6. 6 – Sitai (SC):

7. 7 – Dinhata:

8. 8 – Natabari:

9. 9 – Tufanganj:

10. 10 – Kumargram (ST):

11. 11 – Kalchini (ST):

12. 12 – Alipurduars:

13. 13 – Falakata (SC):

14. 14 – Madarihat (ST):

15. 147 – Sonarpur Dakshin:

16. 148 – Bhangar:

17. 149 – Kasba:

18. 150 – Jadavpur:

19. 151 – Sonarpur Uttar:

20. 152 – Tollyganj:

21. 153 – Behala Purba:

22. 154 – Behala Paschim:

23. 155 – Maheshtala:

24. 156 – Budge Budge:

25. 157 – Metiaburuz:

26. 169 – Bally:

27. 170 – Howrah Uttar:

28. 171 – Howrah Madhya:

29. 172 – Shibpur: Manoj Tiwari

30. 173 – Howrah Dakshin:

31. 174 – Sankrail (SC):

32. 175 – Panchla:

33. 176 – Uluberia Purba: Bidesh Basu

34. 184 – Domjur:

35. 185 – Uttarpara:

36. 186 – Sreerampur:

37. 187 – Champdani:

38. 188 – Singur:

39.189 – Chandannagar:

40. 190 – Chunchura:

41. 191 – Balagarh (SC):

42. 192 – Pandua:

43. 193 – Saptagramme:

44. 194 – Chanditala:

Liste des 45 circonscriptions de l’assemblée qui se sont rendues aux urnes lors de la phase V

1. 15 – Dhupguri (SC):

2. 16 – Maynaguri (SC):

3. 17 – Jalpaiguri (SC):

4. 18 – Rajganj (SC):

5. 19 – Abgram-Fulbari:

6. 20 – Mal (ST):

7. 21 – Nagrakata (ST):

8. 22 – Kalimpong:

9. 23 – Darjeeling:

10. 24 – Kurseong:

11. 25 – Matigara-Naxalbari (SC):

12. 26 – Siliguri:

13. 27 – Phansidewa (ST):

14. 86 – Santipur:

15. 87 – Ranaghat Uttar Paschim:

16. 88 – Krishnaganj (SC):

17. 89 – Ranaghat Uttar Purba (SC):

18. 90 – Ranaghat Dakshin (SC):

19. 91 – Chakdaha:

20. 92 – Kalyani (SC):

21. 93 – Haringhata (SC):

22. 111 – Panihati:

23. 112 – Kamarhati:

24. 113 – Baranagar:

25. 114 – Dum Dum:

26. 115 – Nouvelle ville de Rajarhat:

27. 116 – Bidhannagar:

28. 117 – Rajarhat Gopalpur:

29. 118 – Madhyamgram:

30. 119 – Barasat:

31. 120 – Deganga:

32. 121 – Haroa:

33. 122 – Minakhan (SC):

34. 123 – Sandeshkhali (ST):

35. 124 – Basirhat Dakshin:

36. 125 – Basirhat Uttar:

37. 126 – Hingalganj (SC):

38. 259 – Khandaghosh (SC):

39. 260 – Bardhaman Dakshin:

40. 261 – Raina (SC):

41. 262 – Jamalpur (SC):

42. 263 – Monteswar:

43. 264 – Kalna (SC):

44. 265 – Mémari:

45. 266 – Bardhaman Uttar (SC):

Liste des 43 circonscriptions de l’assemblée qui se sont rendues aux urnes lors de la phase VI

1. 28 – Chopra:

2. 29 – Islampur:

3. 30 – Goalpokhar:

4. 31 – Chakulia:

5. 32 – Karandighi:

6. 33 – Hemtabad (SC):

7. 34 – Kaliaganj (SC):

8. 35 – Raiganj:

9. 36 – Itahar:

10. 77 – Karimpur:

11. 78 – Tehatta:

12. 79 – Palashipara:

13. 80 – Kaliganj:

14. 81 – Nakashipara:

15. 82 – Chapra:

16. 83 – Krishnanagar Uttar:

17. 84 – Nabadwip:

18. 85 – Krishnanagar Dakshin:

19. 94 – Bagda (SC):

20. 95 – Bangaon Uttar (SC):

21. 96 – Bangaon Dakshin (SC):

22. 97 – Gaighata (SC):

23. 98 – Swarupnagar (SC):

24. 99 – Badurie:

25. 100 – Habra:

26. 101 – Ashoknagar:

27. 102 – Amdanga:

28.103 – Bijpur:

29. 104 – Naihati:

30. 105 – Bhatpara:

31. 106 – Jagatdal:

32. 107 – Noapara:

33. 108 – Barrackpur:

34. 109 – Khardaha:

35. 110 – Dum Dum Uttar:

36. 267 – Bhatar:

37. 268 – Purbasthali Dakshin:

38. 269 – Purbasthali Uttar:

39. 270 – Katwa:

40. 271 – Kétugram:

41. 272 ​​- Mangalkot:

42. 273 – Ausgram (SC):

43. 274 – Galsi (SC):

Liste des gagnants dans 36 circonscriptions d’assemblée qui se sont rendus aux urnes de la phase VII

1. 37 – Kushmandi (SC):

2. 38 – Kumarganj:

3. 39 – Balurghat:

4. 40 – Tapan (ST):

5. 41 – Gangarampur (SC):

6. 42 – Harirampur:

7. 43 – Habibpur (ST):

8. 44 – Gazole (SC):

9. 45 – Chanchal:

10. 46 – Harischandrapur:

11. 47 – Malatipur:

12. 48 – Ratua:

13. 55 – Farakka:

14. 56 – Samserganj:

15. 57 – Suti:

16. 58 – Jangipur:

17. 59 – Raghunathganj:

18. 60 – Sagardighi:

19. 61 – Lalgola:

20. 62 – Bhagawangola:

21. 63 – Raninagar:

22. 64 – Murshidabad:

23. 65 – Nabagram (SC):

24. 158 – Port de Kolkata:

25. 159 – Bhabanipur:

26. 160 – Rashbehari:

27. 161 – Ballygunge:

28. 275 – Pandabeswar:

29. 276 – Durgapur Purba:

30. 277 – Durgapur Paschim:

31. 278 – Raniganj:

32. 279 – Jamurie:

33. 280 – Asansol Dakshin:

34. 281 – Asansol Uttar:

35. 282 – Kulti:

36. 283 – Barabani:

Liste des gagnants dans 35 circonscriptions de l’assemblée qui se sont rendus aux urnes de la phase VIII

1. 49 – Manikchak:

2. 50 – Maldaha (SC):

3. 51 – Bazar anglais:

4. 52 – Mothabari:

5. 53 – Sujapur:

6. 54 – Baisnabnagar:

7. 66 – Khargram (SC):

8. 67 – Burwan (SC):

9. 68 – Kandi:

10. 69 – Bharatpur:

11. 70 – Rejinagar:

12. 71 – Beldanga:

13. 72 – Baharampur:

14. 73 – Hariharpara:

15. 74 – Nowda:

16. 75 – Domkal:

17. 76 – Jalangi:

18. 162 – Chowrangee:

19. 163 – Entièrement:

20. 164 – Beleghata:

21. 165 – Jorasanko:

22. 166 – Shyampukur:

23. 167 – Maniktala:

24. 168 – Kashipur-Belgachhia:

25. 284 – Dubrajpur (SC):

26. 285 – Suri:

27. 286 – Bolpur:

28. 287 – Nanoor (SC):

29. 288 – Labpur:

30. 289 – Sainthia (SC):

31. 290 – Mayureswar:

32. 291 – Rampurhat:

33. 292 – Hansan:

34. 293 – Nalhati:

35. 294 – Murarai:

L’Assemblée du Bengale occidental compte 294 membres. En 2016, le Congrès de Trinamool avait remporté 211 sièges, plus que ce qu’il avait obtenu en 2011. Lors de cette élection, le BJP est devenu la deuxième force politique du Bengale occidental. En 2019, le BJP a remporté 18 des 42 sièges de Lok Sabha avec près de 40% de voix.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.