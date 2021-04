Élection à l’Assemblée du Tamil Nadu: la CE interdit à A Raja de DMK de faire campagne pendant 48 heures – voici ce qui s’est passé

Un Raja a attisé une controverse majeure après avoir prétendument fait des remarques désobligeantes contre Palaniswami et sa mère.

La Commission électorale a réprimandé aujourd’hui le chef de la DMK A Raja pour violation du code de conduite modèle. La Commission a également radié son nom de la liste des militants vedettes du DMK, l’empêchant de faire campagne pendant 48 heures avec effet immédiat après que la CE n’ait pas trouvé sa réponse concernant ses remarques sur Tamil Nadu CM Edappadi K Palaniswami et sa mère satisfaisante.

Un Raja a attisé une controverse majeure après avoir prétendument fait des remarques désobligeantes contre Palaniswami et sa mère alors qu’il faisait campagne pour le scrutin de l’Assemblée du 6 avril. Les CE lui ont adressé un avis pour lui demander de répondre à ce sujet, alors même que la police avait enregistré une FIR contre lui en vertu de la loi sur la CIB et la représentation du peuple.

Dans sa réponse aux CE, Raja a soutenu que son discours ne violait pas le code de conduite type. Il a affirmé qu’une étude de l’ensemble de son discours montrerait que ses propos ont été sortis de leur contexte et disproportionnés pour marquer un kilométrage politique. Le député Nilgiris a affirmé qu’il avait utilisé une «comparaison» pour retracer l’évolution politique du chef de son parti, le député Staline, et Palaniswami de l’AIADMK. Il a affirmé qu’une telle comparaison était acceptée dans l’oratoire tamoul.

Il a affirmé qu’il n’avait rien dit d ‘«obscène» ou qui porterait atteinte à la dignité des femmes et à la maternité. Il a affirmé avoir comparé les deux dirigeants à des bébés pour une compréhension facile et pour réfuter les allégations du Tamil Nadu CM Palaniswami selon lesquelles Staline n’a jamais travaillé dur pour atteindre sa stature actuelle.

L’AIADMK a approché la CE contre lui au sujet de la remarque alléguée.

Les principaux dirigeants du BJP, dont le ministre de la Défense Rajnath Singh, le ministre en chef de l’Uttar Pradesh, Yogi Adityanath, l’avaient critiqué pour ses allégations. Adityanath a déclaré que la remarque d’A Raja prouvait qu’il n’y aurait aucune protection pour les femmes si ces partis étaient votés au pouvoir.

