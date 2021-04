Élection Assam 2021: vote pour 40 circonscriptions restantes dans la phase 3 demain; 337 candidats en mêlée

Élection Assam 2021: Les scrutins de phase 3 se tiendront demain, 6 avril, entre 7 h et 18 h.

Élection de l’Assam 2021: Le vote pour la troisième et dernière phase de l’élection en Assam aura lieu demain. Il y a 337 candidats dont quelques hauts dirigeants dont le sort sera décidé demain. L’État assiste principalement à des compétitions directes et triangulaires dans 40 circonscriptions, le Mahajot dirigé par le Congrès et la NDA dirigée par le BJP enfermés dans une bataille directe dans la majorité d’entre eux. L’élection de demain décidera du sort du principal ministre Himanta Biswa Sarma, de ses cinq collègues du cabinet et du président de l’unité d’État du BJP, Ranjeet Kumar Dass. L’AJP nouvellement flotté se dispute sur 22 sièges alors qu’il y a 126 indépendants dans la mêlée dans la phase finale. Il y a 25 femmes candidates en lice dans cette phase. Le député indépendant de Kokrajhar Lok Sabha Naba Kumar Sarania est enfermé dans un combat triangulaire avec les BPF Prabeen Baro et les UPPL Bhupen Baro dans le siège de Barama. Le sort de 20 députés en exercice – huit du Congrès, cinq du BJP, trois chacun de l’All India United Democratic Front (AIUDF) et du BPF et un de l’AGP sera décidé demain.

Date et heure de l’élection de l’Assam 2021: Les sondages de la phase 3 auront lieu demain, le 6 avril, entre 7 h et 18 h. Le délai a été prolongé d’une heure pour s’assurer que les protocoles de sécurité COVID-19 sont maintenus dans les circonscriptions réparties dans 12 districts.

Assam Election 2021 Alliance et sièges: Dans la troisième phase, le BJP se dispute sur 20 sièges tandis que ses alliés l’Asom Gana Parishad (AGP) se disputent sur neuf et le Parti populaire uni libéral sur huit, avec notamment une compétition amicale entre le parti safran et l’UPPL à Bijni. Le Congrès a présenté 24 candidats et ses alliés, l’AIUDF en conteste 12, le Bodoland Peoples Front (BPF) sur huit et le CPI (M) sur un. Le Congrès et l’AIUDF sont engagés dans des concours amicaux dans les cinq circonscriptions de Jaleswar, Baghbar, Sarukhetri, Chenga et Barkhetri.

Élection de l’Assam 2021 Électeurs et circonscriptions: Au total, 79 19 641 électeurs, dont 40 11 539 hommes, 39 07 963 femmes et 139 transgenres, exerceront leur droit de vote dans 11 401 isoloirs. Gauhati (Ouest) a le plus grand nombre de 15 candidats tandis que la circonscription de Boko (SC) a le plus bas – trois. La circonscription de l’assemblée de Dispur a le plus élevé de 4,11 636 électeurs tandis que la circonscription de l’assemblée de Dharmapur a le plus bas de 1,41 592 électeurs. Il existe 316 bureaux de vote entièrement féminins et 149 bureaux de vote modèles.

Assam Election 2021 Security Arrangements: Pas moins de 320 compagnies des forces de sécurité ont été déployées au cours de la troisième phase. Au total, 45 604 membres du personnel de vote ont été déployés pour cette phase. La Commission électorale a déployé 33 observateurs généraux, neuf observateurs de police, 17 observateurs des dépenses et 986 micro-observateurs.

Élection Assam 2021 Liste complète des circonscriptions de la phase 3: Il y a un total de 40 circonscriptions.

Mankachar Salmara Sud

Dhubri Gauripur

Golakganj Bilasipara Ouest

Bilasipara Est Goalpara Est

Goalpara West Jaleswar

Gossaigaon Kokrajhar Ouest (ST)

Kokrajhar Est (ST) Sidli (ST)

Bijni Sorbhog

Bhabanipur Tamulpur

Barama (ST) Chapaguri (ST)

Bongaigaon Abhayapuri Nord

Abhayapuri Sud (SC) Patacharkuchi

Barpeta Jania

Baghbar Sorukhetri

Chenga Dharmapur

Dudhnoi (ST) Boko (SC)

Chaygaon Palasbari

Hajo Jalukbari

Dispur Gauhati Est

Gauhati West Barkhetri

Protocoles COVID-19 pour l’élection de l’Assam 2021: Les électeurs ont été exhortés à porter des masques. Ceux qui ne porteront pas de masque en recevront un dans les bureaux de vote. Un balayage thermique des électeurs sera effectué et des installations telles que le désinfectant, le savon et le lavage des mains feront partie des installations minimales assurées de chaque bureau de vote.

Les deux premières phases de l’élection ont eu lieu le 27 mars et le 1er avril. Les votes seront comptés le 2 mai.

