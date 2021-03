Election Assam Phase 1 Vote: Tout ce que vous devez savoir sur le scrutin de l’Assemblée Assam 2021

Élections Assam Phase 1 Vote: Il y a 23 femmes candidates et 78 indépendantes dans la mêlée pour les sondages de la première phase.

Élection de l’Assam 2021 Sondage de la phase 1: Avec la fin de la campagne électorale pour la première phase des sondages en Assam, la balle est maintenant dans le camp des électeurs. Le vote pour les 47 circonscriptions de la phase 1 aura lieu demain, le 27 mars. Environ 81,09 815 électeurs décideront du sort de 264 candidats, dont de grands noms comme le ministre en chef Sarbananada Sonowal, Atul Bora, Akhil Gogoi et Ripun Bora. Il y a 23 femmes candidates et 78 indépendantes dans la mêlée pour la première phase des sondages. Sur les 81,09 815 électeurs, 40,77,210 sont des hommes, 40,32,481 sont des femmes et 124 sont des transgenres. Compte tenu de cela, il ne sera pas injuste de dire que les électrices détiendront la clé des élections.

Dans la phase 1, Jonai dans le district de Dhemaji est la circonscription qui compte le plus grand nombre d’électeurs avec 449 bureaux de vote et 311 660 électeurs. De même, Thowra dans le district de Sivasagar est la circonscription qui compte le plus faible nombre d’électeurs avec 165 bureaux de vote et 1 15 364 électeurs.

La campagne à haute tension pour les sondages de la première phase a pris fin hier, les hauts dirigeants du BJP et du Congrès ayant pesé de leur poids derrière les candidats du parti. Alors que le BJP a proposé 10 Sankalps pour les élections de l’Assam, le Congrès mise sur 5 promesses qu’il a faites au peuple d’Assam. Ces 5 garanties sont cinq emplois du gouvernement lakh pour les jeunes, 200 unités d’électricité gratuite, augmentant les salaires des ouvriers du jardin de thé à 365 Rs par jour et Rs 2000 par mois aux ménagères. Le Congrès a également tenté d’attirer les électeurs en disant qu’il adopterait une législation contre la mise en œuvre de la loi d’amendement de la citoyenneté.

Lors du lancement de 10 Sankalps du BJP, le président du parti JP Nadda avait déclaré que la CAA était une législation centrale et qu’elle serait mise en œuvre dans la lettre et l’esprit. Sa déclaration a conduit à des manifestations dans tout l’État de la part des partis politiques et du syndicat étudiant AASU.

Pour le BJP, le PM Narendra Modi, le chef du parti JP Nadda, le ministre de l’Intérieur de l’Union Amit Shah, le ministre de la Défense Rajnath Singh, le ministre de l’Agriculture de l’Union Narendra Tomar, le ministre du Textile et du Handloom Smriti Irani, le Madhya Pradesh CM Shivraj Singh Chouhan et l’Uttar Pradesh CM Yogi Adityanath ont dirigé le campagne mouvementée.

Pour le Congrès, le point culminant de la campagne de la Grande Alliance – Mahajot – a été la visite de l’ancien président du parti Rahul Gandhi, de Priyanka Gandhi Vadra, du ministre en chef du Maharashtra Ashok Chavan, du secrétaire général de l’AICC Randeep Singh Surjewala et du ministre en chef du Chhatisgarh Bhupesh Baghel.

Les partis nouvellement formés comme Assam Jatiya Parishad et Raijor Dal se sont appuyés sur des campagnes de porte-à-porte et des réunions de rue.

Le BJP se dispute dans 39 des 47 sièges tandis que son alliance partenaire l’AGP dans 10, y compris les deux sièges où il est en compétition amicale contre le parti safran. Le Congrès se dispute avec 43 sièges et il a laissé un siège chacun pour les alliés AIUDF, RJD, Anchalik Gana Morcha (en tant qu’indépendant) et CPI-ML.

