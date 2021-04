Élection au Bengale occidental 2021: à Darjeeling, Amit Shah promet une solution permanente aux problèmes de la communauté Gorkha

Amit Shah a également déclaré que si le BJP arrive au pouvoir, il construira un parc à base de plantes et rénovera tous les parcs Cinchona de la région.

Élection au Bengale occidental 2021: Avant le vote de la cinquième phase des élections à l’Assemblée du Bengale occidental, le ministre de l’Intérieur de l’Union et chef du BJP, Amit Shah, a promis aujourd’hui une solution constitutionnelle aux problèmes de la communauté Gorkha. «Aujourd’hui, en ce jour propice, je vous dis à tous qu’une solution politique durable aux problèmes de la communauté Gorkha sera établie avec la coopération du gouvernement du parti Bharatiya Janata dans l’État et au Centre… Je sais tout d’entre vous réfléchissent à ce que peut être la solution politique permanente au problème de Gorkhas, mais notre constitution a la solution à tous les problèmes », a déclaré Shah sans trop se plonger dans le plan.

Plus tôt ce mois-ci, Amit Shah avait réitéré sa promesse en disant que le Centre travaillait à l’octroi du statut Adivasi à 11 communautés Gorkha. Le BJP avait fait une promesse similaire avant les élections de 2019 à Lok Sabha. Le BJP avait promis de trouver une solution politique permanente à la demande de longue date de la communauté Gorkha pour le statut de Gorkhaland et Schedule Tribe à 11 sous-communautés Gorkha. La communauté se bat pour un État séparé depuis les années 1980 et a été témoin de multiples manifestations violentes.

Il y a trois sièges d’assemblée dans la région que le TMC a laissé à son allié GJM (Bimal). Les factions Gorkha Janmukti Morcha (GJM) sont dirigées par Bimal Gurung et Binoy Tamang. Puisque GJM Tamang contestera également les sondages séparément, le BJP espère une victoire dans les trois sièges de Kalimpong, Darjeeling, Kurseong en alignant ses candidats, en écartant ses alliés GNLF et CPRM.

«Les trois sièges de Darjeeling sont très importants pour le BJP. Sur les 200 sièges du BJP au Bengale, il y aura une victoire sur 197 sièges d’un côté et 3 autres de cette région…. Gorkhas doit être porté au grand public. Ils se sont toujours sacrifiés pour la nation », a déclaré Shah.

Amit Shah a également déclaré que si le BJP arrive au pouvoir, il construira un parc à base de plantes et rénovera tous les parcs Cinchona de la région. Il a déclaré que le plus gros problème à Darjeeling était l’eau potable et que le gouvernement du BJP résoudrait rapidement ce problème.

Il a dit qu’une fois qu’un gouvernement BJP sera formé dans l’État, il changera la municipalité de Darjeeling en la société municipale de Darjeeling. Il a dit que le gouvernement BJP travaillera pour donner un statut officiel à la langue Gorkha. Le ministre de l’Intérieur de l’Union a également promis de retirer toutes les affaires enregistrées contre des manifestants de la communauté Gorkha.

«Darjeeling est l’une des plus belles villes d’Inde et l’une des plus anciennes villes établies en Inde. Elle a reçu la première connexion électrique en Inde, en 1897. La deuxième plus ancienne municipalité de l’Inde a été construite ici en 1850 », a déclaré Shah rappelant le rôle de Darjeeling dans l’indépendance du pays.

Il a allégué que le Congrès et le CPI-M avaient privé l’état de développement après l’indépendance. Il a exhorté les électeurs à renforcer la main du Premier ministre Narendra Modi en votant pour le BJP.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt par calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.