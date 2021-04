Élection au Bengale occidental 2021: Amit Shah dit que les forces centrales sous contrôle de la CE, Mamata blâmant la CAPF montre sa frustration

Amit Shah a affirmé que le Bengale du Nord a été longtemps ignoré par le TMC.

Le chef du parti Bharatiya Janata et ministre de l’Intérieur de l’Union, Amit Shah, a critiqué aujourd’hui la ministre en chef du Bengale occidental, Mamata Banerjee, après avoir accusé les forces centrales d’intimider les électeurs et de travailler à la demande du ministre de l’Intérieur. Il a dit que cela montre la frustration de Banerjee face à la défaite imminente aux élections de l’Assemblée.

«Didi allègue à plusieurs reprises que la CAPF perturbe les élections à la demande du ministère de l’Intérieur. Je veux que Didi ait le bon sens que lorsque la CAPF est engagée dans le travail électoral, le ministère de l’Intérieur ne les contrôle pas. Au moment des élections, les forces para-militaires sont contrôlées par la commission électorale », a-t-il dit.

Shah a affirmé que le BJP avait reçu un soutien sans précédent lors des premiers scrutins en trois phases qui ont eu lieu les 27 mars, 1er avril et 6. conclu récemment », a-t-il dit.

«Le Sonar Bangla Abhiyan partira de Kolkata. Kolkata restera la «ville de la joie» et nous travaillerons également à la transformer en «ville du futur». Nous créerons un fonds de développement de Kolkata de Rs 22 000 crore pour le renforcement des infrastructures. »

Le ministre de l’Intérieur a déclaré que la façon dont Mamata Banerjee a appelé les électeurs minoritaires à se rassembler et à voter pour le TMC montre que même les votes minoritaires s’éloignent d’eux. Il a dit que des appels comme ceux-ci ne sont pas bons venant d’un ministre en chef ainsi que d’un chef de parti.

Amit Shah a déclaré que l’attaque continue contre les travailleurs du BJP et le président du parti, Dilip Ghosh, et le silence des dirigeants du TMC sur la question montrent qu’ils soutiennent tranquillement la violence. Il a dit que le peuple du Bengale est abattu par le fait que Mamata Banerjee n’a pas réussi à vérifier l’infiltration, la politique d’apaisement et aussi en raison de sa position contre la CAA. «Plusieurs communautés de chaque région du Bengale soutiennent le BJP en raison de l’échec de la loi et de l’ordre sous le gouvernement de Mamata Banerjee… Le peuple du Bengale est contre Didi parce que Modi ji a introduit la loi CAA pour donner la citoyenneté aux millions de réfugiés qui sont venus au Bengale et elle s’y oppose », a-t-il dit.

Shah a affirmé que le Bengale du Nord a été longtemps ignoré par le TMC. «Ils ne s’occupaient pas des Rajbanshis, des Gorkhas et des plantations de thé / tabac. Nous avons décidé de former un Conseil de développement du Bengale du Nord pour la région… Nous sommes venus devant le peuple du Bengale avec une feuille de route de ce que nous ferons pour le développement de Calcutta, du Bengale du Nord, pour la culture du Bengale et le développement global du Bengale après avoir formé un gouvernement dans l’État », a-t-il déclaré.

Amit Shah a déclaré que le gouvernement BJP, s’il était voté au pouvoir, investirait Rs 2 crore de lakh dans les infrastructures rurales du Bengale dans le cadre de la Mission de promotion rurale. Il a dit qu’ils investiraient Rs 30 000 crore en cinq ans pour le développement des zones urbaines du Bengale occidental dans le cadre de la mission Ujjwal Bangla.

