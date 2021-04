Élection au Bengale occidental 2021: après Mamata Banerjee, la Commission électorale interdit à Rahul Sinha du BJP de faire campagne pendant 48 heures

La Commission électorale a interdit à Rahul Sinha du BJP pendant 48 heures de faire campagne.

Durcissant sa position sur les cas de violations du code électoral au Bengale occidental, la Commission électorale a interdit aujourd’hui au chef du BJP Rahul Sinha pendant 48 heures de faire campagne. La CE a interdit à Sinha de faire campagne de quelque manière que ce soit pendant les prochaines 48 heures à partir de midi aujourd’hui jusqu’à midi le 15 avril suite à ses remarques sur la violence de Cooch Behar.

Sinha, un candidat du BJP de la circonscription de Habra avait fait une déclaration controversée, affirmant que les forces de sécurité auraient dû tirer sur 8 personnes au lieu de quatre. Il a affirmé que les forces centrales avaient tiré sur quatre personnes juste pour présenter ou envoyer un message. Il a également allégué qu’un garçon de 18 ans avait été abattu en public pour avoir soutenu le BJP et que le chef de ces assassins était Mamata Banerjee.

Notamment, le chef du BJP du Bengale, Dilip Ghosh, avait déclaré plus tôt que davantage d’incidents de type Sitalkuchi pourraient se produire si des “ vilains garçons ” tentaient de se faire justice. «Les vilains garçons, qui pensaient que les fusils des forces centrales n’étaient que pour un spectacle, n’oseront pas répéter la même erreur après avoir vu ce qui s’est passé à Sitalkuchi. Cela se produira dans tout le Bengale. Si quelqu’un ose prendre la loi entre ses mains, cela lui arrivera aussi », avait-il dit.

Plus tôt hier, la CE a imposé une interdiction de 24 heures à la ministre en chef du Bengale occidental, Mamata Banerjee, pour sa sensibilisation communautaire lors de l’un de ses rassemblements. Elle avait exhorté les musulmans à s’unir et à voter pour le TMC. Après la décision de la CE, Mamata Banerjee est assise sur le dharna à Gandhi Murti, en signe de protestation contre la décision. La durée de l’interdiction imposée à Mamata Banerjee se termine aujourd’hui à 20 heures. Les CE avaient adressé deux notifications à Banerjee avant d’imposer l’interdiction.

La campagne pour la cinquième phase du scrutin se termine demain tandis que le vote aura lieu le 17 avril.

