Élection au Bengale occidental 2021: CM Mamata Banerjee, PM Narendra Modi pour aborder virtuellement les rassemblements; La CE interdit les roadshows et les pad yatras

Le PM Narendra Modi et le CM Mamata Banerjee aborderont désormais le rallye virtuel lors de la dernière étape de la campagne. (PTI)

Alors que le Bengale occidental continue de rapporter un nombre record de nouvelles chaque jour, le Premier ministre Narendra Modi et la ministre en chef Mamata Banerjee ont décidé de s’adresser virtuellement à leurs rassemblements. Banerjee a annulé hier toutes les réunions de scrutin pré-programmées après que la Commission électorale ait interdit les tournées et les rassemblements de véhicules pour les phases restantes des scrutins d’assemblée en cours dans l’État. Le CM a dit qu’elle s’adressera virtuellement aux gens. «À la suite de la recrudescence des cas de # COVID-19 à travers le pays et de l’ordonnance de l’ICE du 22 avril 2021, j’annule toutes mes réunions pré-programmées et nous contacterons virtuellement les gens», a tweeté Banerjee.

Plus tôt dans la journée, le Premier ministre Narendra Modi a également annoncé l’annulation de sa visite au Bengale occidental prévue aujourd’hui, car il présidera des réunions de haut niveau à New Delhi pour examiner la situation actuelle du COVID-19. Le Premier ministre devait prendre la parole lors de quatre réunions publiques dans quatre districts et 56 circonscriptions d’assemblée. Après que le Premier ministre a annoncé l’annulation de sa visite, le chef du parti au Bengale occidental, Dilip Ghosh, a déclaré qu’il lui avait demandé de donner une adresse via un support virtuel auquel il avait accepté. Le BJP a informé que le PM Modi s’adressera aux électeurs de Malda, Murshidabad, Birbhum et Kolkata, via un support virtuel à 17 heures aujourd’hui.

Le chef du Congrès Rahul Gandhi et le secrétaire général du CPI-M Sitaram Yechury se sont déjà retirés de la campagne. Alors que Rahul Gandhi a testé COVID-19 positif, Yechury est en isolement à domicile.

Exprimant son angoisse que les protocoles de sécurité liés au COVID aient été bafoués au Bengale occidental pendant la campagne, la Commission électorale a interdit hier les tournées, les “ pad yatras ” et les rassemblements de véhicules dans l’État et a limité le nombre de personnes dans les réunions publiques à 500. Utilisant ses pouvoirs constitutionnels, la commission a émis une ordonnance imposant de nouvelles restrictions à la campagne physique dans l’État où deux autres phases d’élections sont prévues les 26 et 29 avril.

Dans une lettre adressée à tous les partis reconnus, la commission s’est référée aux instructions de la Haute Cour de Calcutta qui a déclaré qu’il serait libre pour la CE et le directeur général des élections de l’État de prendre les mesures nécessaires et d’assurer la mise en œuvre réussie des protocoles COVID exiger le strict respect des directives et des ordres prescrits par tous les partis politiques, candidats et toutes les autres parties concernées par le processus de scrutin.

Le dépouillement des votes aura lieu le 2 mai.

