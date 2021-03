Élection au Bengale occidental 2021: Debashree Roy, député du TMC à deux reprises, quitte le parti après s’être vu refuser un billet

Debashree Roy

Élection au Bengale occidental 2021: La députée du TMC Debashree Roy a démissionné lundi du parti après s’être vu refuser un billet pour les prochaines élections à l’Assemblée. Dans une lettre adressée au chef de l’État Subrata Bakshi, Roy a déclaré qu’elle ne serait plus associée au Congrès de Trinamool. Le législateur Raidighi a déclaré qu’elle n’occupait aucun poste dans le parti, mais elle a estimé qu’il était nécessaire d’écrire la lettre car elle voulait informer la direction qu’elle ne voulait plus être associée au TMC.

PTI rapporte que Roy devait rejoindre le Bharatiya Janata Party il y a deux ans, mais ses plans ont été sabordés après que TMC Turncoat et l’ancien maire de Kolkata Sovan Chatterjee et son ami Baisakhi Bandopadhyay se soient opposés à son intronisation dans le camp du safran. Incidemment, Chatterjee a démissionné du BJP dimanche après s’être vu refuser un billet. Sur ses projets futurs, Roy a dit qu’elle se concentrera sur le jeu d’acteur, mais qu’elle est ouverte à rejoindre n’importe quel autre parti s’il y a une «proposition concrète».

À l’approche des élections, le TMC au pouvoir a été témoin d’une série de démissions pour diverses raisons. Certaines estimations approximatives suggèrent que le nombre de dirigeants qui ont quitté Mamata Banerjee est supérieur à 60. Aujourd’hui encore, l’ancien président de la municipalité de Haldia Shyamal Kumar Adak, les conseillers du TMC Swapan Das et Supriya Maity, et certains autres chefs du parti au pouvoir ont rejoint le BJP en présence de Le chef du BJP Mukul Roy à Kolkata.

Le Bengale occidental votera en huit phases à partir du 27 mars. Le scrutin se terminera le 29 avril et les résultats seront annoncés le 2 mai.

