Élection au Bengale occidental 2021: Jamais voulu de scrutins en huit phases, dit TMC, avant la réunion multipartite d’EC sur Covid-19

Le député TMC Derek O ‘Brien

Élection au Bengale occidental 2021: Le Congrès de Trinamool a déclaré jeudi qu’il ne souhaitait pas que les élections à l’Assemblée dans l’État se déroulent en huit phases. «Nous ne voulions PAS une élection en 8 phases en premier lieu», a déclaré le porte-parole du TMC, Derek O’Brien, sur Twitter. Bien que le contexte de son tweet n’ait pas été clair, il est arrivé juste un jour avant que le PDG du Bengale occidental, Aariz Aftab, ne rencontre les dirigeants de toutes les parties pour garantir la stricte mise en œuvre du protocole corona pendant la campagne.

Nous ne voulions PAS une élection en 8 phases en premier lieu. – Derek O’Brien | ডেরেক ও’ব্রায়েন (@derekobrienmp) 15 avril 2021

Mercredi, Aftab a convoqué une réunion de tous les partis vendredi 16 avril en suivant les instructions de la Haute Cour de Calcutta au PDG et à tous les magistrats du district de l’État pour assurer la stricte mise en œuvre du protocole sur les coronavirus pendant la campagne pour les quatre phases restantes de l’État. élection. Il a déclaré que tous les partis politiques de l’État ont été invités à n’envoyer qu’un seul représentant chacun pour la réunion qui discutera des questions liées à la campagne pour les quatre dernières phases du scrutin. Le responsable du scrutin a déclaré qu’il y aurait des discussions sur les normes de distanciation sociale et le protocole Covid-19 pertinent.

Le pays connaît une forte hausse des cas de coronavirus avec des nombres quotidiens allant jusqu’à deux lakh. Les rapports d’augmentation des cas viennent de tous les états. Pour briser la chaîne des virus, il est important d’empêcher les gens de se rassembler en grand nombre. Cependant, il a été constaté que les normes de distanciation sociale ont été ouvertement bafouées lors de la campagne politique au Bengale, qui est au milieu des sondages. Le Bengale occidental devait se rendre aux urnes en huit phases. Quatre phases se sont terminées tandis que le reste quatre aura lieu les 17, 22, 26 et 29 avril.

Peu de temps après que le directeur général des élections de l’État a appelé à une réunion de tous les partis, il y avait des spéculations que la commission pourrait combiner les trois dernières phases en une seule et peut conduire la dernière phase le 24 avril. Cependant, plus de clarté n’apparaîtra qu’après la réunion sur Vendredi. Mais le tweet du député du TMC affirmant que le parti au pouvoir ne souhaitait pas une élection prolongée en premier lieu peut être perçu par certains qu’il pourrait y avoir des pourparlers pour écourter les élections et les terminer le 24 avril.

Le directeur général supplémentaire de la police (Law and Order) Jag Mohan et le secrétaire d’État à la Santé NS Nigam seront également présents à la réunion convoquée par la Commission électorale d’État demain.

