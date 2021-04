Élection au Bengale occidental 2021: la bataille se déplace sur le gazon de Gorkha, le BJP peut-il répéter la performance de 2019 au Bengale du Nord?

Selon les chiffres de Lok Sabha, le BJP était en tête dans 35 des 54 sièges au Bengale du Nord.

Élection au Bengale occidental 2021: Dans le paysage politique en évolution rapide du Bengale, 2019 est devenue une référence. Les calculs sont basés sur l’année où le BJP a marqué son arrivée au Bengale et en a surpris beaucoup en remportant 18 des 42 sièges de Lok Sabha dans l’État. S’il est désagrégé, le BJP était en tête avec 121 sièges d’assemblée. Donc, s’il devait remporter cette élection, le parti safran devra conserver ce qu’il avait obtenu en 2019. Sa meilleure performance a été au Bengale du Nord, où il a remporté 7 des 8 sièges de Lok Sabha. Cette région – principalement dominée par les tribus et autres groupes ethniques – compte 54 segments d’assemblage, Alipurduar (5), Cooch Behar (9), Jalpaiguri (7), Darjeeling (6), North Dinajpur (9), South Dinajpur (6) et Malda (12 ans). Selon les chiffres de Lok Sabha, le BJP était en tête dans 35 des 54 sièges au Bengale du Nord.

Le BJP devra tenir fort ici pour gagner la bataille du Bengale. Sur ce compte, le BJP a perdu un sherpa où le problème de Gurkha est toujours d’actualité dans le nord du Bengale. Bimal Gurung – l’homme qui a dirigé le mouvement Gorkha et aidé le BJP à remporter la région lors des dernières élections – est maintenant avec Mamata. Gurung peut remporter au moins 3 sièges – Darjeeling, Kalimpong et Kurseong – pour Mamata, qui a quitté ces circonscriptions pour le Gorkha Janmukti Morcha (GJM). Le GJM a remporté ces sièges en 2011 et 2016.

En outre, le GJM a un support dans une douzaine d’autres segments d’assemblage. Si le BJP perd ici, la route de Nabanna ne mènerait nulle part ou retournerait à New Delhi, du moins pour certains grands dirigeants campant au Bengale. Mais Sambit Pal, auteur de «The Bengal Conundrum: The Rise of the BJP and the Future of the TMC», pense que les résultats dans cette région ne verront aucun changement radical. Il dit que les résultats des élections de 2019 à Lok Sabha montrent que le Bengale du Nord s’est penché vers le BJP. Et «le TMC n’a pas fait grand-chose (au nord du Bengale) pour vous dire avec certitude qu’ils vont récupérer le terrain perdu en 2021. Ils (TMC) ont plutôt tenté de faire quelque chose à West Midnapore et à Jhargram en termes d’organisation pour récupérer les votes perdus avec l’aide de l’équipe de Prashant Kishor ».

Sambit dit que le parti au pouvoir n’est pas fort ici au nord du Bengale. «TMC est principalement un parti du Sud-Bengale. Il n’a pas de base organique dans le nord du Bengale. Ici, il a été principalement monté sur les dirigeants du Congrès et de la gauche. Depuis 2019, Mamata a tenté de courtiser les travailleurs des jardins de thé, les tribaux, les Rajbangshis par le biais de divers programmes de protection sociale et de conseils de développement. Pourtant, il semble que le vote dans cette région devrait être conforme à ce qui s’était passé dans les sondages de Lok Sabha.

«Le TMC pourrait récupérer quelques sièges, mais le vote se ferait dans le même sens. Mais tirer à Sitalkuchi – il faudra voir comment cela affecte davantage l’électorat. La cabine où les tirs ont eu lieu était dominée par une minorité, les ratios pouvant être de 60:40 ou 70:30. Et cette question est utilisée à la fois par TMC et BJP pour leurs propres gains politiques », ajoute l’auteur.

Après les tirs à Cooch Behar, les deux parties ont échangé des accusations l’une contre l’autre – le BJP dit que Mamata a incité les femmes à gherao les forces centrales tandis que Mamata allègue que les forces agissaient sur les instructions de Modi et Shah. Ces accusations et contre-accusations conduisent à une polarisation supplémentaire des votes qui était déjà polarisée.

En 2016, le TMC avait remporté 25 des 54 sièges d’assemblée dans le nord du Bengale. Mais en 2019, le BJP avait fait des percées dans la région cruciale pour sa victoire au Bengale. Si nous supprimons le facteur Gorkha, il y aurait encore suffisamment de sièges dont le BJP pourrait coin 30. Sambit dit que Gurung a une influence sur trois sièges vallonnés, mais dans d’autres sièges dans les contreforts, il peut avoir une certaine influence mais ne peut pas faire autorité. changer les résultats.

Les travailleurs du thé sont parmi les principaux constituants du Bengale du Nord. Le ministre de l’Intérieur Amit Shah a promis d’augmenter les salaires journaliers des travailleurs du thé à Rs 350. Mais puisque cette même promesse n’a pas été tenue à Assam, cela peut soulever des doutes dans l’esprit des électeurs. Ensuite, il y a les Ranbangshis et les Namasudras – tous deux constituant ensemble plus de 36% de la population. Le BJP et le TMC se disputent tous deux leurs votes, mais le parti safran a de meilleures chances de gagner son soutien. Les Matuas sont le plus grand groupe de Namasudras. Le BJP a dit qu’il donnerait la citoyenneté aux réfugiés sous le régime de la CAA.

Sur quel chemin les tribaux se déplacent, Pal dit qu’il y a différentes castes et communautés. «Mamata a essayé de les aborder séparément. Elle avait formé divers conseils de développement, ce qu’elle avait fait avant 2019. Ils (TMC) avaient divisé toute la population de cette façon. Les deux essaient de tendre la main aux Rajbangshis comme en promettant un bataillon séparé pour les Rajbangshis dans la police du Bengale occidental. Mais, jusqu’à présent, «il semble» qu’ils vont avec le BJP. Dans l’ensemble, le Bengale du Nord semble sûr pour le BJP.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.