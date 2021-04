Élection au Bengale occidental 2021: le BJP et le TMC évitent les méga rassemblements; Le Congrès appelle à reporter les scrutins au milieu des cas record de COVID

Adhir Ranjan Chowdhury a écrit à la Commission électorale pour les exhorter à reporter les trois dernières phases du scrutin d’assemblée dans l’État.

Alors que le Bengale occidental a signalé hier la plus forte augmentation en une journée de 8426 nouvelles infections au COVID-19, les partis politiques sont enfin prêts à répondre à l’appel tant attendu de limiter leur campagne éclair. La ministre en chef du Bengale occidental, Mamata Banerjee, a exhorté hier la Commission électorale à envisager de regrouper les trois dernières phases en une seule. Elle a demandé à la CE de conclure les trois dernières phases des sondages en une seule journée ou au plus en deux jours pour vérifier la propagation du COVID-19. La suprématie du TMC a également déclaré qu’à l’avenir, elle ne tiendrait pas de grands rassemblements électoraux à Calcutta et a également déclaré que ses réunions publiques dans d’autres parties de l’État seraient plus petites que ses précédentes. Le député du TMC, Derek O’Brien, s’est rendu sur Twitter pour informer que Mamata Banerjee avait réduit le temps de tous ses rassemblements électoraux dans tous les districts et avait limité ses réunions à seulement 30 minutes.

Le BJP, qui a fait exploser toutes les armes dans l’État, a déclaré qu’il ne tiendrait plus de méga réunions publiques. Le parti safran a déclaré dans son communiqué que tous ses dirigeants, y compris le Premier ministre Narendra Modi, prendraient la parole lors de petites réunions publiques avec un maximum de 500 personnes présentes. Le parti a déclaré qu’il avait décidé d’arrêter les grands événements publics au Bengale occidental pour briser la chaîne de l’infection COVID-19. Le BJP a déclaré que toutes ses réunions publiques se tiendraient dans des lieux ouverts conformément à toutes les directives du COVID-19 et qu’il distribuerait six masques de crore et désinfectants dans l’État.

Le CPI-M avait déjà évité les grands rassemblements mettant l’accent sur la campagne de porte à porte, les réunions au coin de la rue et l’utilisation des médias sociaux pour la prospection. Alors que le chef du Congrès Rahul Gandhi a également annoncé la suspension de tous ses rassemblements électoraux au Bengale occidental, le chef du parti Adhir Ranjan Chowdhury a été vu tenir de grands rassemblements jusqu’à hier. Cependant, il a écrit à la Commission électorale plus tard dans la journée pour les exhorter à reporter les trois dernières phases du scrutin d’assemblée dans l’État. Il a demandé à la CE de choisir ce qui est important à ce stade – la vie des gens ou les sondages pour choisir leurs représentants. Il a également rappelé à la CE que deux candidats au Bengale sont décédés après avoir contracté le COVID-19.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.