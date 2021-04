Élection au Bengale occidental 2021: le gouvernement TMC s’est avéré être un désastre pour le Bengale, déclare le Premier ministre Narendra Modi

Le Premier ministre Narendra Modi a affirmé que si un joueur pose une question à l’arbitre à maintes reprises, il faut savoir qu’il y a un problème avec le jeu du joueur.

Faisant campagne au Bengale occidental pour la troisième phase des sondages, le Premier ministre Narendra Modi a affirmé aujourd’hui que le gouvernement du Congrès de Trinamool s’est avéré être un désastre pour l’État. Le PM Modi a déclaré que l’humanité apprend à tendre la main à ceux qui sont en difficulté, mais le TMC a transformé le problème des gens en opportunité de gagner. Frappant au CM Mamata Banerjee, PM Narendra Modi a affirmé que l’une des principales raisons de sa perplexité est son bulletin de 10 ans. «Les anciennes industries ont été fermées. Les possibilités de nouvelles industries, de nouveaux investissements, de nouvelles entreprises et d’emplois ont également été fermées », a affirmé le Premier ministre.

Le leader du BJP a affirmé que si un joueur pose une question à l’arbitre à maintes reprises, il faut savoir qu’il y a un problème avec le jeu du joueur. Il a dit que si quelqu’un remet en question l’EVM ou la CE à maintes reprises en politique, il faut comprendre que leur jeu est terminé.

Le Premier ministre Modi a de nouveau attaqué le gouvernement Banerjee pour ne pas avoir mis en œuvre Ayushman Bharat, Kisan Samman Nidhi et d’autres projets centraux. Il a dit que le gouvernement qui sera formé le 2 mai sera non seulement un gouvernement à double moteur, mais aussi un gouvernement qui offrira un double avantage et un avantage direct. Le Premier ministre Modi a déclaré que la décision de mettre en œuvre le Premier ministre Kisan Samman Nidhi sera prise lors de la toute première réunion du Cabinet. Il a allégué que Mamata Banerjee avait commis une injustice envers les agriculteurs du Bengale. «Didi a montré une haine particulière envers les agriculteurs du Bengale. Plus de 10 agriculteurs de crore à travers le pays ont reçu l’avantage du PM Kisan Samman Nidhi. 1,25 lakh crore roupies ont été déposés directement sur les comptes bancaires. Il n’y a pas de coupure d’argent, pas de pot-de-vin… Après l’arrivée au pouvoir du gouvernement BJP au Bengale, la première tâche sera de décider de l’intérêt des agriculteurs. Il sera décidé de mettre en œuvre le PM Kisan Samman Nidhi au Bengale lors de la première réunion du cabinet lui-même. Rs 18 000 seront transférés à chaque agriculteur du Bengale », a déclaré PM Modi.

Il a dit que les pauvres reçoivent un traitement gratuit jusqu’à Rs 5 lakh sous Ayushman Bharat à travers le pays, mais Didi n’a laissé aucun pauvre bénéficier d’Ayushman Bharat. Il a déclaré que le gouvernement central avait lancé un programme visant à fournir des prêts bancaires non garantis aux tireurs de pousse-pousse, aux vendeurs ambulants et aux propriétaires de charrettes à main qui travaillent dans les villes, mais que le gouvernement de Mamata Banerjee ne l’a pas mis en œuvre correctement.

Le Premier ministre Narendra Modi a allégué que le syndicat de TMC avait également ruiné la rivière Hooghly. «Ils n’ont pas de politiques efficaces contre la construction illégale et les déchets industriels. C’est parce qu’ils gèrent eux-mêmes le syndicat et que plusieurs usines de traitement ne fonctionnent pas », a déclaré le Premier ministre.

Il a déclaré que la mentalité de blocage de Banerjee et de son parti avait également affecté la connectivité dans la région et a allégué que les dirigeants du TMC sont en train de créer plusieurs barrages pour les lignes de chemin de fer dans la région. Pm Modi a déclaré que le gouvernement BJP améliorera la connectivité dans la région.

Se référant à la déclaration de Mamata Banerjee selon laquelle les gens se rassemblent dans les rassemblements du BJP pour de l’argent, le Premier ministre Modi a déclaré que le CM avait insulté le peuple du Bengale avec sa déclaration. «Didi dit que les gens prennent de l’argent pour assister aux rassemblements du BJP. Didi, les Bengalis sont des gens qui se respectent. Didi, vous avez insulté le peuple du Bengale avec cette déclaration », a déclaré le Premier ministre Modi.

Le Premier ministre a affirmé que Nandigram a montré un aperçu de ce qui va se passer le 2 mai. Le Bengale occidental vote lors d’une élection en huit phases avec le dépouillement des votes prévu le 2 mai.

