Élection au Bengale occidental 2021: «  Pas religieux de façon saisonnière  », le Premier ministre Narendra Modi riposte à Mamata Banerjee au Bangladesh

Le Premier ministre Modi a allégué que les agriculteurs du Bengale avaient subi une perte énorme en raison des politiques du gouvernement TMC.

Le Premier ministre Narendra Modi a répliqué aujourd’hui à la ministre en chef du Bengale occidental, Mamata Banerjee, pour avoir soulevé des objections à sa visite au Bangladesh. Réagissant à la plainte du TMC à la Commission électorale, le Premier ministre a déclaré qu’il ne faisait pas partie de ces personnes qui sont saisonnièrement religieuses. «Nous ne sommes pas des religieux saisonniers. Nous sommes toujours fiers de nos sentiments religieux. Didi n’a oublié le peuple du Bengale que pour soutenir et apaiser les infiltrés », a déclaré le Premier ministre Modi.

Il a ajouté: «Je me demande ce qui est arrivé à Didi. Il y a quelques jours, je suis allé au Bangladesh. Là, j’ai visité le temple Jeshoreshwar Kali Mata, l’un des 51 Shaktipeeth, et j’ai offert des prières. Mais Didi a une forte objection à cela. Je suis allé en terre sainte de Harichand Thakur et Guruchand Thakur à Orakandi et j’ai cherché des bénédictions pour tout le pays. Voyant cela, la colère de Didi atteignit le septième ciel. Dites-moi, est-ce mal d’aller au temple de Maa Kali? Est-ce mal de se prosterner devant Harichand Thakur ji?

Le Premier ministre a déclaré que Mamata Banerjee avait auparavant eu des problèmes avec Jai Shri Ram et l’immersion des idoles de Durga, maintenant elle a un problème avec ceux qui portent des vêtements en tilak et safran. «Mamta didi a eu des problèmes avec le chant de Jai Shri ram. Mamta didi a eu des problèmes avec l’immersion de l’idole de Durga ji. Mais maintenant, Didi a des problèmes avec les vêtements Tilak et safran. Maintenant, les gens de didi ont commencé à appeler les gens qui gardent la tresse (choti) un démon », a déclaré le Premier ministre Modi dans une référence présumée à la remarque du député TMC Mahua Moitra où elle avait qualifié le député du BJP Giriraj Singh de Chotiwala Rakshasa (démon avec une tresse).

Le ministre de l’Union Giriraj dit que Mamata appartient au « clan Rohingya » Fier de ça. Bien mieux que d’être du clan Chotiwala Rakshasa! – Mahua Moitra (@MahuaMoitra) 31 mars 2021

Le Premier ministre Modi a également déclaré que dès qu’un gouvernement BJP sera formé au Bengale occidental, les avantages du Premier ministre Kisan Yojana seront transférés aux agriculteurs. «Dès que le gouvernement BJP sera formé au Bengale le 2 mai, le processus de vous donner le bénéfice du PM Kisan Yojana commencera immédiatement…. Rs 18 000 seront directement transférés sur le compte bancaire de chaque agriculteur du Bengale, » il a dit.

Le Premier ministre a allégué que les agriculteurs du Bengale avaient subi une perte énorme en raison des politiques du gouvernement TMC. Il a dit que des milliers d’agriculteurs du Bengale ont été privés du bénéfice du Premier ministre Kisan Samman Nidhi en raison de l’arrogance de Didi.

Le chef du BJP a allégué que le gouvernement TMC n’avait pas développé la région de Sunderban. «Le gouvernement de Didi n’a pas développé une région riche en tourisme comme les Sunderbans, les îles ici, les plages ici… Quel est le problème avec Didi, les gens de Sunderban le savent, toute cette région le sait. Pour apaiser les infiltrés, Didi a oublié le peuple du Bengale », a-t-il dit.

Le Premier ministre a déclaré que le gouvernement BJP accordera la priorité aux infrastructures de connectivité dans la région avec l’objectif de Sonar Bangla.

Le Premier ministre Modi a affirmé que le peuple du Bengale s’est affaibli avec la culture de la réduction des coûts du gouvernement TMC.

«À l’époque de Corona, le gouvernement BJP envoyait du riz gratuit, il y avait moins d’argent. Des milliers de maisons ont été construites dans tout le pays sous le Pradhan Mantri Awas Yojana. Au Bengale, le gouvernement central a sanctionné plus de 30 maisons lakh pour les pauvres. Mais à cause de la réduction de l’argent, les maisons de nombreux pauvres sont incomplètes ici… Les tolabazi (extorsion) de Trinamool ont rendu les pauvres, la classe moyenne, les entrepreneurs, tous malheureux… Si une maison est construite, alors il y a coupure- l’argent dedans. Il y a moins d’argent dans l’admission des enfants ou dans la demande d’emploi. Qu’il s’agisse de prêt immobilier, de prêt d’études, d’admission à l’hôpital, la réduction est partout. Cette situation a le plus troublé les pauvres et les arriérés », a déclaré le Premier ministre Modi.

PM Modi a affirmé que Banerjee avait trahi le peuple du Bengale et maintenant elle insulte la riche culture et la tradition du Bengale. Il a dit que le Bengale a besoin d’un gouvernement qui ramènera le Bengale à sa période dorée une fois de plus.

Les élections au Bengale se déroulent en huit phases. La dernière phase du scrutin aura lieu le 29 avril tandis que le dépouillement des votes aura lieu le 2 mai.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.