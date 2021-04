Élection au Bengale occidental 2021: Rahul Gandhi suspend tous les rassemblements publics en raison de Covid-19

Ancien chef du Congrès Rahul Gandhi (IE)

L’ancien chef du Congrès, Rahul Gandhi, a annoncé aujourd’hui qu’il avait suspendu tous les rassemblements publics au Bengale occidental à la suite de l’augmentation des cas de Covid-19 dans le pays. Il a également conseillé à tous les chefs de parti de réfléchir aux conséquences de la tenue de grands rassemblements publics pendant la nouvelle vague de coronavirus. «Compte tenu de la situation Covid, je suspends tous mes rassemblements publics au Bengale occidental. Je conseillerais à tous les dirigeants politiques de réfléchir profondément aux conséquences de la tenue de grands rassemblements publics dans les circonstances actuelles », a-t-il écrit sur Twitter.

Des campagnes se sont déroulées au Bengale occidental, où trois phases de scrutin n’ont pas encore eu lieu les 22, 26 et 29 avril. Cependant, l’augmentation des cas d’infection dans le pays a suscité de vives réactions de la part de personnes qui souhaitent désormais que les dirigeants politiques arrêtent le grand public. rassemblements lors de rallyes et road shows. Le BJP et le TMC ont organisé des rassemblements malgré les cas de Covid-19 qui font rage au Bengale.

La commission électorale d’État a récemment tenu une réunion de tous les partis et leur a demandé de suivre les normes de distanciation sociale lors des rassemblements. La commission a également interdit la campagne de 19 heures à 10 heures. Le bureau du scrutin a augmenté la période de silence de 48 à 72 heures. Le TMC a exigé le clubbing des trois phases restantes, mais le BJP veut voter comme prévu.

Dans une interview accordée à l’Indian Express, le ministre de l’Intérieur, Amit Shah, a déclaré que les élections n’avaient rien à voir avec l’augmentation des cas dans le pays. Il a déclaré que le Maharashtra n’avait eu aucune élection mais qu’il avait enregistré les cas les plus élevés ces derniers jours. Il a également déclaré que le Bengale avait signalé beaucoup moins de cas que les États où les élections n’avaient pas eu lieu.

L’Inde a enregistré son pic le plus élevé, même en un seul jour, de plus de 2,6 cas lakh depuis le début de cette pandémie.

