Élection au Bengale occidental 2021: scrutin de phase 2 dans 30 sièges demain, tous les yeux rivés sur Nandigram

Élection au Bengale occidental 2021

Élection au Bengale occidental 2021: Plus de 75 électeurs lakh décideront du sort de 191 candidats sur 30 sièges d’assemblée qui se rendront aux urnes demain (1er avril) lors de la phase 2. Cependant, tous les regards seront tournés vers la circonscription très en vue de Nandigram, où la ministre en chef en exercice Mamata Banerjee affronte son ancien collègue du cabinet Suvendu Adhikari.

PTI rapporte que les 10 620 isoloirs où le scrutin aura lieu au cours de la deuxième phase ont été déclarés sensibles par la Commission électorale. Environ 651 compagnies des forces centrales ont été déployées en plus de la police d’État à des endroits stratégiques lors du scrutin qui débutera jeudi à 7 heures du matin.

Selon le rapport, un total de 199 entreprises des forces centrales seront déployées à Purba Medinipur, 210 entreprises à Paschim Medinipur, 170 à South 24 Parganas et 72 à Bankura.

Le TMC dirigé par Mamata Banerjee et le BJP se disputent les 30 sièges. La gauche se bat le 15 tandis que son partenaire de l’alliance, le Congrès, se dispute le 13 et l’ISF sur seulement 2. Dans la deuxième phase, le scrutin aura lieu dans neuf sièges de West Medinipur, huit à Bankura, quatre sièges à South 24 Parganas et neuf en Est Medinipur.

Nandigram, qui va aux urnes demain, tombe à l’est de Medinipur, considérée comme le fief des Adhikaris. Suvendu Adhikari, qui était autrefois la proche confidente de Mamata, est le député en exercice de Nandigram. En 2016, il a contesté d’ici en tant que candidat TMC et a accaparé plus de 67% des voix. Cette fois, Suvendu conteste son ancien patron sur le ticket du BJP et a annoncé qu’il la battrait par plus de 50 000 voix.

Nandigram est devenu une bataille de prestige pour Suvendu et Mamata.

Sur les 30 sièges inscrits aux urnes de la phase deux, 23 ont été remportés par le TMC lors des élections législatives de 2016 et cinq par le Front de gauche. Le Congrès et le BJP en avaient emballé un chacun. Cependant, dans les sondages 2019 de Lok Sabha, le parti safran a fait des percées massives dans la région de Jangal Mahal, dominée par la tribu (Bankura, Purulia, Paschim Medinipur, Jhargram) en balayant les cinq sièges de Lok Sabha.

Outre Nandigram, Sabang est un autre siège important où TMC a aligné son député de Rajya Sabha Manas Bhunia contre Amulya Maity du BJP. Maity était auparavant avec le Trinamool mais a rejoint le BJP avant les élections à l’Assemblée. Ancien président du Congrès de l’État, Bhunia avait occupé le siège de l’Assemblée de Sabang de 1982 à 2016 en tant que candidat au Congrès avant de passer au TMC en septembre 2016.

Depuis le siège de Bankura, le Trinamool a aligné l’acteur populaire Sayantika Banerjeeto pour affronter Niladri Sekhar Dana du BJP. La gauche a présenté le candidat du Congrès Radharani Banerjee. À Debra, deux anciens officiers de l’IPS s’affrontent – Bharati Ghosh du BJP affronte Humayun Kabir de TMC.

