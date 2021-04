Élection au Bengale occidental 2021: scrutin de phase 3 demain; Swapan Dasgupta, Kanti Ganguly en mêlée

Sondage de phase 3 au Bengale occidental le 6 avril (mardi)

Élection de l’Assemblée du Bengale occidental 2021: Le scrutin pour 31 sièges lors de la troisième phase aura lieu mercredi 6 avril. Les sièges affectés aux urnes de la phase trois sont répartis dans trois districts – Howrah, Hooghly et South 24 Parganas. Ici, une bataille à trois est attendue avec le BJP cherchant à percer les forteresses du TMC, et l’alliance Front de gauche-ISF-Congrès espérant faire une marque dans certains domaines.

Pour 31 sièges, 205 candidats sont en mêlée et plus de 78,5 électeurs lakh sont éligibles pour exercer leur droit de vote. Parmi les candidats éminents figurent le chef du BJP Swapan Dasgupta, le ministre du TMC Ashima Patra et le chef du CPI (M) Kanti Ganguly. Le commissaire aux élections a pris des dispositions de sécurité strictes pour garantir un vote pacifique. Elle a déployé 618 compagnies des Forces de police armées centrales (CAPF) pour garder 10 871 bureaux de vote – qui ont tous été marqués «sensibles» par la Commission.

Sur 31 circonscriptions qui se sont rendues aux urnes lors de la troisième phase, 16 se trouvent à South 24 Parganas (partie II), sept à Howrah (partie I) et huit à Hooghly (partie I). Le Congrès de Trinamool au pouvoir avait remporté tous les sièges de ces 31 segments sauf un lors des élections à l’Assemblée de 2016. Le Congrès, en revanche, avait réussi à mettre la circonscription d’Amta dans le district de Howrah.

Le BJP, cependant, est maintenant devenu le principal concurrent du TMC. Tous les yeux seront rivés sur quatre des sept sièges de la circonscription de Diamond Harbour Lok Sabha, détenus par le neveu de Mamata et le député TMC Abhishek Banerjee. Les trois autres sièges iront aux urnes lors de la quatrième phase le 10 avril.

Le front séculier indien de Peerzada Abbas Siddiqui s’est avéré être une source de préoccupation pour le TMC, car la tenue domine dans plusieurs parties des districts de South 24 Parganas et Hooghly. Mamata avait senti le potentiel de l’ISF à ronger la base de vote minoritaire de son TMC et avait frappé Siddiqui, alléguant qu’il avait été soutenu par le BJP.

Des rapports d’affrontements entre les partisans de l’ISF et du TMC ont émergé de Bhangar et Canning East dans le sud de 24 Parganas. Le parti safran a aligné Dipak Halder, le MLA assis et le TMC turncoat, qui exerce une influence considérable dans la région. À l’approche des élections, le BJP a organisé ces derniers jours des campagnes énergiques dans les trois districts, dirigées par le Premier ministre Narendra Modi.

En outre, le ministre de l’Intérieur Amit Shah, le président du BJP JP Nadda, le ministre en chef de l’UP Yogi Adityanath et le ministre de l’Union Smriti Irani ont également organisé une série de rassemblements dans ces districts. Mamata Banerjee a parcouru la longueur et la largeur des trois districts sur son fauteuil roulant, soulignant les projets de développement de son gouvernement au cours de ces années.

