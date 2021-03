Élection au Bengale occidental 2021: Vous souffrez mais qu’en est-il des familles de travailleurs du BJP tués au Bengale, Amit Shah cible Mamata

Amit Shah au Bengale

Élection de l’Assemblée du Bengale occidental 2021: Le ministre de l’Intérieur Amit Shah a attaqué aujourd’hui le ministre en chef Mamata Banerjee pour le meurtre de plus d’une centaine de travailleurs du BJP, prétendument par des «crétins du TMC» au Bengale occidental. S’adressant à un rassemblement à Ranibandh dans le district de Bankura, Shah a souhaité aujourd’hui à Mamata un prompt rétablissement, mais lui a demandé si elle pouvait ressentir la douleur des familles de ses travailleurs qui ont été tués pendant son règne au Bengale occidental.

«Didi (Mamata Banerjee), quand tu as été blessé à la jambe, tu as ressenti de la douleur. Je vous souhaite un prompt rétablissement. Mais qu’en est-il de la douleur des mères de 130 militants du BJP qui ont été tués par des crétins du TMC. Avez-vous déjà essayé de ressentir leur douleur?… Vous n’avez jamais ressenti la douleur de ces personnes. Ils vous donneront une réponse appropriée tout en votant dans les sondages de l’assemblée », a-t-il déclaré.

Le BJP a blâmé Mamata Banerjee et les dirigeants du parti pour le meurtre de ses travailleurs du parti au Bengale. Le parti safran a également préparé une liste des travailleurs tués dans l’État. Contre l’accusation, le TMC dit que quiconque meurt dans l’état, le BJP l’appelle ses ouvriers. En réponse à cela, Amit Shah a récemment déclaré que son parti pouvait montrer des fiches de participation de chaque membre du parti tué au Bengale occidental.

Aujourd’hui, Amit Shah a promis que si son parti est élu au pouvoir dans l’État de l’Est, il mettra en œuvre la 7e commission de rémunération pour les employés du gouvernement de l’État. Il a également déclaré que si le BJP est élu au pouvoir dans l’État, il veillera à ce que les droits des tribaux soient garantis. Ciblant le Congrès de Trinamool, le ministre de l’Intérieur a déclaré que le parti au pouvoir cherchait à obtenir une réduction même pour un certificat tribal. Le BJP, a-t-il dit, garantira les droits fonciers des tribus.

«L’accent sera mis sur l’éducation, la santé et l’eau potable pour les tribus de la région. Nous le mentionnerons également dans notre manifeste », a déclaré Shah. Selon le PTI, le district de Bankura, dans la partie ouest de l’État, a une population tribale importante, essentielle au succès électoral de tout parti.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.