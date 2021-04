Élection au Bengale occidental: pourquoi la dernière étape pourrait s’avérer la plus cruciale pour Mamata Banerjee

Avec une équation politique renouvelée qui prend forme dans la région, si le TMC ne parvient pas à mettre en place un spectacle uni, le partage des voix devrait profiter au parti safran.

Élection au Bengale occidental 2021: pas moins de 114 sièges sur 294 iront aux urnes au cours des trois dernières phases au Bengale occidental. Alors que 43 circonscriptions d’assemblée se rendront aux urnes le 22 avril, 36 circonscriptions d’assemblée le 26 avril et 35 circonscriptions d’assemblée le 29 avril. Sur ces 114 sièges, le TMC avait remporté environ 60 sièges lors des élections précédentes, la plupart de ces régions étant dominées par le TMC depuis 2011. Notamment, le TMC avait remporté 28 de ces sièges en 2011 et avait amélioré son décompte à 32 dans les sondages de l’assemblée de 2016.

Alors que l’alliance Congrès-Gauche avait remporté 11 de ces circonscriptions en 2016, le vrai combat cette fois est entre le BJP et le TMC. Si les résultats des élections de 2019 à Lok Sabha sont pris en compte, le parti safran a pris la tête dans environ 24 segments de l’assemblée.

Lors de la septième phase des sondages, 36 sièges iront aux urnes le 26 avril lors de la septième phase. Le TMC avait remporté 14 de ces circonscriptions en 2016 et 17 sièges en 2011. L’alliance dirigée par le CPI-M avait remporté 22 sièges. Le BJP avait égalé le chiffre du TMC dans les sondages de 2019 en prenant la tête dans 16 circonscriptions.

Dans la huitième phase, 35 circonscriptions iront aux urnes. Le TMC en avait remporté 14 en 2011 et avait augmenté son nombre à 17 en 2016. L’alliance Congrès-Gauche avait remporté 16 de ces sièges, le Congrès ayant remporté 13 sièges à lui seul dans les scrutins de 2016. Le BJP n’en avait remporté qu’un, mais il s’est concentré sur les domaines dans lesquels il ne pouvait pas bien performer et avait réussi à assurer une avance dans 11 circonscriptions lors des scrutins de 2019. Le TMC a tenu des chefs de file dans 19 d’entre eux et le Congrès dans cinq seulement.

Mamata Banerjee avait remporté 211 sièges sur 294 lors des sondages de 2016, la meilleure performance du TMC à ce jour. Compte tenu de l’avance du BJP dans les sondages de 2019, le TMC doit s’attaquer à l’anti-historique et au mécontentement d’une part et au récit de l’Hindutva qui prend rapidement pied dans l’État. Pour contrer ces deux défis, Mamata a soulevé la question de l’identité bengali, quelque chose qu’elle utilise pour éveiller les émotions des initiés contre les étrangers. Elle a d’abord créé le débat extérieur, puis a proposé le slogan «bangla nijer meyeke chai» qui signifie que le Bengale veut sa fille. Cependant, elle a goûté à sa propre médecine à Nandigram où son protégé est devenu un rival appelé Banerjee un étranger à la circonscription.

Avec une équation politique renouvelée qui prend forme dans la région, si le TMC ne parvient pas à mettre en place un spectacle uni, le partage des voix devrait profiter au parti safran. Le BJP a non seulement attrapé une bonne partie des dirigeants du TMC, mais il a été prédit qu’il émergerait comme le deuxième plus grand parti de l’État. La division des votes ayant lieu principalement sur les lignes religieuses et de caste, le TMC doit trouver un moyen de garder sa part de vote intacte.

Si l’on en croit les rapports et les sondages, l’État compte cette fois-ci un grand nombre d’électeurs flottants qui ne savent pas qui voter cette fois-ci. Le BJP et le TMC se sont livrés à une guerre de perception pour attraper ce groupe d’électeurs. Alors que Mamata Banerjee a soutenu qu’elle allait gagner plus de 220 sièges cette fois, son stratège Prashant Kishor a déclaré que le parti safran n’atteindrait pas un chiffre à trois chiffres. Pour le BJP, le ministre de l’Intérieur de l’Union Amit Shah a affirmé que le BJP remportait facilement 200 sièges, le Premier ministre Narendra Modi a fait un pas en avant en déclarant que le BJP avait pris une direction décisive et a demandé aux responsables du gouvernement de l’État de préparer une liste de bénéficiaires qui bénéficiera de divers avantages dans le cadre des régimes du gouvernement central une fois que le BJP formera un gouvernement dans l’État.

Une forte participation électorale au cours des cinq dernières phases a rendu la bataille intéressante et est vue au profit du parti safran. Ainsi, il devient important pour le TMC d’augmenter son décompte au cours des trois dernières phases. Si le décompte du TMC ne s’améliore pas, alors une chute est imminente – une chute de la règle de TMC, âgée de 10 ans, une chute d’un leader fougueux qui a renversé la règle de l’IPC-M, vieille de 34 ans. Pour BJP, ce sera l’occasion de ramener «Asol Poribortan» qu’il a ratissé à chaque rallye.

