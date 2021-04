Élection au Kerala 2021: ‘Metroman’ E Sreedharan embarque dans le train du BJP – trop peu trop tard?

Même le président du BJP, JP Nadda, s’est arrêté avant de revendiquer une victoire au Kerala lors d’une récente interview avec la chaîne d’information India Today.

«Le BJP accédera au pouvoir ou sera le faiseur de roi au Kerala», a affirmé le ‘Metroman’ E Sreedharan qui a officiellement rejoint le camp du safran le 26 février. BJP dans un État où le parti a à peine (sauf un siège) de représentation dans l’assemblée de 140 membres. Même le président du BJP, JP Nadda, s’est arrêté avant de revendiquer une victoire au Kerala lors d’une récente interview avec la chaîne d’information India Today.

E Sreedharan aura 90 ans dans les deux prochaines années et a décidé de franchir le pas politique avec un parti qui n’a pas été traditionnellement pertinent et qui n’est pas dans l’image de cette élection en ce qui concerne les sondages d’opinion. Le camp du safran, qui envoie ses chefs vétérans de plus de 75 ans au Margdarshak Mandal, a choisi d’embarquer à Sreedharan alors qu’il avait 88 ans. Sreedharan a rejoint le camp du safran il y a environ un mois, et estime que le BJP touchera au moins 40 sièges, contrairement aux sondages d’opinion. La NDA a obtenu une part des électeurs de 6,3% en 2011 et de près de 16% en 2016, soit une augmentation d’environ 10%. Lors de l’élection de Lok Sabha en 2014, la NDA avait récolté 10,85% des voix contre 15,20% en 2019. Sur ces 15,2%, le BJP représentait 12,93% des voix.

Cependant, la plupart de ces gains sont limités à certains districts et sièges, ce qui rend difficile pour le BJP de traduire cette augmentation de la part des voix en gagnabilité. Bien que le BJP veuille encore consolider sa part de vote parmi les hindous du Kerala, l’entrée de Sreedharan peut plaire à certains segments d’électeurs urbains mais pas aux masses qui votent alternativement pour le LDF et l’UDF depuis des années. Sreedharan espère que son image de technocrate dévoué avec une honnêteté et une intégrité irréprochables aiderait le BJP.

Un autre obstacle à la montée du BJP au Kerala est ses votes musulmans et chrétiens. Les musulmans du Kerala constituent environ 27% de la population du Kerala, tandis que les chrétiens en constituent 18%. Ce sont les facteurs décisifs des élections au Kerala. Mais le BJP s’efforce de courtiser les électeurs chrétiens de l’État. Récemment, le Premier ministre Narendra Modi a utilisé des références bibliques pour courtiser les électeurs lorsqu’il a invoqué les remarques de Judas et de «Seven Deadly Sins» pour contrer la LDF et l’UDF. De plus, Sreedharan ne peut à lui seul aider le BJP à traverser la politique compliquée du Kerala. À quelques exceptions près, le statut de célébrité et le charisme personnel n’ont pas aidé les candidats à remporter les élections au Kerala. Bien que E Sreedharan puisse obtenir plus de voix dans la circonscription de Palakkad d’où il se bat, le BJP bénéficiant de son charisme à d’autres sièges est très incertain.

Alors que l’entrée d’E Sreedharan a peut-être donné un léger coup de pouce au camp du safran dans le « propre pays de Dieu », si elle portera des fruits pour la fête ou non, on ne peut le dire que le 2 mai.

