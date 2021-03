Élection au Kerala 2021: Priyanka Gandhi dit que Pinarayi Vijayan dirige un gouvernement fasciste qui a abandonné l’idée d’égalité

Priyanka Gandhi Vadra a également attaqué le BJP-RSS en les accusant de faire de vaines promesses sur la protection des femmes.

Faisant campagne pour l’UDF dirigée par le Congrès au Kerala, Priyanka Gandhi Vadra a critiqué aujourd’hui le gouvernement de gauche pour ne pas avoir tenu les promesses faites au peuple. «Ce que vous avez vu au cours des cinq dernières années au Kerala est une politique de peur, de fraude, du genre qui ne maintient pas les habitants du Kerala en son centre. Une sorte de politique qui a abandonné l’idée de vos droits, de l’égalité et mis en place un gouvernement de favoritisme », a déclaré Priyanka.

Elle a exhorté les électeurs à demander leurs droits. «Si votre expérience des 5 dernières années est que chaque promesse faite a été rompue, demandez votre droit, n’abandonnez pas. Il y a des gens forts et courageux, qui veulent se battre pour les bonnes choses, qui croient en notre Inde, qui favorise l’harmonie », a-t-elle déclaré.

Priyanka Gandhi Vadra a également qualifié le gouvernement de Vijayan de fasciste. «Ce gouvernement est presque fasciste. Lorsque vous élevez la voix contre eux, ils essaient de vous supprimer. Quand vous demandez votre droit, ils essaient de vous rabaisser », dit-elle.

Elle a allégué le favoritisme dans la distribution des secours contre le cyclone et les inondations. «On vous a promis 20 emplois lakh lors des dernières élections. Le gouvernement a oublié cette promesse. Il y a tellement de favoritisme de la part de ce gouvernement que les victimes des cyclones et des inondations ont signalé que si elles n’étaient pas membres du CPM, elles ne recevaient pas de secours », a déclaré le chef du Congrès.

Priyanka Gandhi Vadra a également attaqué le BJP-RSS en les accusant de faire de vaines promesses sur la protection des femmes. «Quand le BJP et le RSS font des déclarations creuses sur la protection des femmes, c’est une farce parce qu’ils ne respectent pas les femmes… Sauf en période électorale où le BJP et RSS veulent le vote des femmes, ils passent tout leur temps à dire aux femmes quoi porter, comment s’habiller, comment travailler, où aller, comment y aller. Leurs ministres commentent les jeans pour femmes », a-t-elle déclaré.

Elle a exhorté les gens à voter pour l’UDF dirigée par le Congrès. «La première chose à comprendre est que nous travaillons pour vous. Nous sommes responsables envers vous. Si nous faisons des promesses que nous ne tenons pas, tenez-nous à cela », a-t-elle déclaré.

Elle a également réitéré les promesses du sondage faites par le Congrès. «La vision du Congrès pour le Kerala est de mettre en œuvre NYAY Yojana en vertu de laquelle 6000 Rs par mois seront donnés aux pauvres. 2000 Rs par mois pour les femmes au foyer (40-60 ans), 5 foyers lakh pour les sans-abri, MSP pour le caoutchouc, la noix de coco, le paddy, la loi Rohit Vemula pour mettre fin à la discrimination et 3000 Rs par mois de pension sociale seront versés aux personnes éligibles ». dit-elle.

Le vote pour l’assemblée de 140 membres du Kerala aura lieu le 6 avril. Le dépouillement des votes aura lieu le 2 mai.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt avec le calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.