Élection au Pendjab : 22 syndicats d’agriculteurs forment un parti politique pour contester les élections législatives

Au Pendjab, il y aura un nouveau challenger au Congrès au pouvoir lors des élections législatives de l’année prochaine – Samyukta Samaj Morcha. Pas moins de 22 syndicats d’agriculteurs, qui faisaient partie de la protestation contre les trois lois agricoles, ont formé un parti politique aujourd’hui et ont annoncé qu’ils contesteraient les prochains scrutins de l’assemblée de l’État.

Ces 22 organismes agricoles faisaient partie des 32 organisations d’agriculteurs du Pendjab qui ont participé à la manifestation d’un an contre les trois lois agricoles. S’adressant à des journalistes à Chandigarh, le chef des agriculteurs Harmeet Singh Kadian a déclaré que le Sanyukt Samaj Morcha avait été mis en place pour lutter contre les élections législatives dans l’État.

Le chef des agriculteurs Balbir Singh Rajewal a déclaré que la décision avait été prise de modifier le système existant dans l’État. « Un nouveau ‘Samyukta Samaj Morcha’ est formé pour se présenter aux élections de l’Assemblée du Pendjab. 22 syndicats ont pris cette décision. Nous devons changer le système et faire appel aux gens pour qu’ils soutiennent cette morcha », a déclaré Rajewal. Le SSM contestera l’ensemble des 117 sièges.

La semaine dernière, le leader paysan Gurnam Singh Chaduni avait également lancé un nouveau parti. « La politique est devenue polluée. Il faut le changer. Les décideurs politiques faisant la promotion du capitalisme, les politiques sont conçues pour favoriser les capitalistes. Rien n’est fait pour le commun des mortels, le pauvre. Nous lançons donc notre nouveau parti, le Sanyukt Sangharsh Party », avait déclaré Chaduni.

Pendant ce temps, le Samyukt Kisan Morcha a exclu de contester les sondages. Il a déclaré qu’aucune personne ou organisation ne devrait utiliser son nom, ou celui de ses groupes membres, à des fins électorales. Le SKM, qui a été le fer de lance du mouvement de protestation, a déclaré qu’il y avait un manque de consensus parmi les 32 groupes membres et que ceux qui étaient enclins à contester les sondages voulaient s’allier avec le parti Aam Aadmi, car Delhi CM Arvind Kejriwal soutenait les agriculteurs.

Un groupe de coordination de neuf membres du SKM a déclaré que l’organisme faîtier est une plate-forme de plus de 400 organisations idéologiques différentes et a été formé pour résoudre les problèmes liés aux agriculteurs. Il a déclaré qu’il n’y avait aucun appel au boycott des élections et même aucune compréhension de la contestation des élections.

