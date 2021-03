Élection au Tamil Nadu 2021: Sans gouvernail et divisé, l’AIADMK perd rapidement le riche héritage de Jayalalithaa

L’AIADMK sous le régime de Jayalalithaa était unie et une main de fer a fait en sorte que les ambitions politiques mesquines des individus ne soient jamais autorisées à affecter le parti. (PTI)

Son empreinte peut être vue à travers le Tamil Nadu, mais quatre ans après la disparition de Jayalalithaa, le seul endroit où elle semble absente est son propre parti All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam (AIADMK). Bien que les photos d’Amma ne manquent pas sur les panneaux publicitaires du parti, les blocs-lettres, les drapeaux et son nom peuvent résonner dans tous les discours des dirigeants de l’AIADMK, le parti avec le symbole des « deux feuilles » perd son riche héritage, et rapidement. Alors que le décès du chef du DMK, M Karunanidhi, aurait assuré des règles du jeu équitables pour les deux parties, des différences internes au sein de l’AIADMK et un manque de leadership fort ont fait en sorte que ce n’est pas le cas.

Un parti et un chef qui étaient autrefois considérés comme un poids lourd dans la politique nationale ne sont pas seulement réduits à jouer le second violon, ils devraient se refléter dans les résultats du sondage le 2 mai. Selon les sondages, l’alliance Congrès-DMK sous MK Staline est prêt à revenir au pouvoir après 10 ans en battant l’AIADMK au pouvoir. L’UPA devrait obtenir 158 sièges tandis que la NDA, dont l’AIADMK est le plus grand constituant, n’en remportera que 65. Lors des dernières élections, l’AIADMK sous la direction de Jayalalitha, ministre en chef de l’époque, avait contesté les élections à elle seule et remporté 136 des 234 sièges .

Alors, la glissade de l’AIADMK sur une pente glissante est-elle vraiment surprenante? Pas vraiment si vous regardez la série de développements au cours de l’année écoulée. En fait, les grondements au sein du parti ont commencé peu de temps après la disparition du populaire ministre en chef. Échantillonnez ceci. En quelques mois, Sasikala, une proche assistante de Jayalalithaa, a été envoyée en prison pour une affaire d’actifs et elle a remis le règne du parti à Edappadi K Palaniswami. Le CM sortant a par la suite résolu les différends avec le rebelle O Panneerselvam et a scellé un accord de partage du pouvoir puisque l’OPS a reçu le poste de CM adjoint. Cependant, les deux factions en guerre – chacune dirigée par le CM et son adjoint – étaient en fait loin de résoudre leurs différends.

Et la guerre s’est déroulée à la vue du public moins d’un an avant les urnes. Que ce soit la demande de l’OPS d’un comité directeur de 11 membres pour superviser les affaires du parti ou le poste de secrétaire général pour lui-même, les deux parties étaient souvent en désaccord. Ajoutez à cela la bataille entre les communautés Thevar et Gounder (toutes deux répertoriées comme OBC) pour la domination au sein du parti, et vous voyez un parti se diriger virtuellement vers une scission verticale. EPS est un Gounder qui est considéré comme ayant le dessus dans le régime actuel, un changement par rapport à la règle de Jayalalithaa lorsque Thevars a appelé les coups. Pour le contexte, le proche assistant de Jayalalithaa, Sasikala, est un Thevar.

Alors que l’AIADMK espère gagner la bataille électorale en invoquant l’héritage d’Amma et en créant un mémorial, ils n’ont pas réussi à maintenir l’unité du parti comme Jayalalithaa l’a fait pendant des années. L’AIADMK sous le régime de Jayalalithaa était unie et une main de fer a fait en sorte que les ambitions politiques mesquines des individus ne soient jamais autorisées à affecter le parti. Les choses, cependant, se sont détériorées peu de temps après que EPS et OPS ont pris le contrôle de l’AIADMK, il s’agissait plus d’individus que de parti et de gouvernance.

Depuis que l’AIADMK s’est allié avec le BJP, ce qui n’a pas pu se produire pendant le mandat de Jayalalithaa, le parti au pouvoir fait l’objet de critiques pour s’être rendu au parti safran. Jayalalithaa n’a jamais fait de compromis avec des projets qu’elle considérait comme préjudiciables au Tamil Nadu. Elle avait fait attendre les partis nationaux à sa porte. On pense que la situation est tout à fait inverse maintenant.

L’AIADMK d’aujourd’hui n’est plus le parti avec une discipline stricte de type militaire et il lutte contre le factionnalisme. L’obligation de maintenir le gouvernement en vie est peut-être le seul facteur qui les a empêchés de s’effondrer jusqu’à présent. Avec Sasikala se retirant de la course politique et TTV Dhinakaran flottant son parti séparé, la voie à suivre n’est pas facile pour EPS et OPS.

Bien que l’AIADMK ait réussi à maintenir le BJP limité à seulement 20 sièges lors de cette élection, cela donnera suffisamment de munitions à l’opposition DMK et au Congrès pour cibler le parti au pouvoir. Le résultat était évident lors de l’élection de Lok Sabha de 2019 qui a vu l’effondrement de l’AIADMK avec DMK et le Congrès remportant 31 sièges sur 39. L’AIADMK sous la direction actuelle n’a pas la magie et le charme possédés par le CM J Jayalalithaa.