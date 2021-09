Élection de Goa 2022: l’AAP promet 80% de réservation aux habitants, Rs 3000 d’allocations de chômage aux jeunes s’ils sont élus au pouvoir

in

Kejriwal a allégué que si Goa est dotée de ressources naturelles et de merveilles naturelles, des partis politiques comme le BJP et le Congrès n’ont ménagé aucun effort pour l’exploiter.

Le ministre en chef de Delhi, Arvind Kejriwal, qui était à Goa aujourd’hui pour la campagne électorale du parti Aam Aadmi, a promis aujourd’hui plusieurs mesures de protection sociale avant les élections législatives de l’année prochaine. Kejriwal a déclaré que si l’AAP arrive au pouvoir dans l’État, il fournira une réservation de 80% pour les Goans dans des emplois privés et une allocation de chômage mensuelle de Rs 3000 aux jeunes jusqu’à ce qu’ils trouvent un emploi.

Arvind Kejriwal a également déclaré que l’AAP donnera 5 000 Rs par mois aux familles touchées par l’interdiction d’exploitation minière, 5 000 Rs par mois aux familles au chômage en raison du manque de tourisme, un secteur qui a subi des pertes importantes en raison de la pandémie de Covid-19.

Fait intéressant, Arvind Kejriwal avait ouvertement élevé la voix contre un projet d’extraction de charbon à Goa l’année dernière. « Goans camping day n nite à #savemollem et arrêt #coalprojects. FIR fait contre de nombreux Goans, y compris les volontaires AAP. Le fait de museler les manifestations et d’héberger le FIR n’affaiblira pas l’esprit de Goa pour empêcher Goa d’être une plaque tournante du charbon. Les gouvernements ne doivent pas mettre en œuvre des projets contre la volonté des gens (sic) », avait déclaré Kejriwal sur Twitter.

Goans camping day n nite à #savemollem et stop #coalprojects. FIR fait contre de nombreux Goans, y compris les volontaires AAP. Le fait de museler les manifestations et d’héberger le FIR n’affaiblira pas l’esprit de Goa pour empêcher Goa d’être une plaque tournante du charbon. Les gouvernements ne doivent pas mettre en œuvre des projets contre la volonté des gens. – Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) 9 novembre 2020

S’inspirant du sondage Tripura du BJP, l’AAP a également promis des emplois à une personne dans chaque famille. Le chef de l’AAP a déclaré que le parti fournirait des emplois à Goans sans recommandation, une pratique qui, selon lui, est endémique sous la règle du BJP. « Les jeunes m’ont dit que si l’on veut un emploi au gouvernement ici, ils doivent connaître n’importe quel ministre, député. Il n’est pas possible d’obtenir un emploi au gouvernement à Goa sans pot-de-vin/recommandation. On va finir ça. Les jeunes de Goa auront droit aux emplois gouvernementaux », a déclaré Kejriwal.

Mes 7 garanties pour la jeunesse de Goa ▪️Des emplois pour Goans, pas seulement pour les proches de MLA

▪️1 Travail/famille pour les chômeurs

▪️3000/mois jusque-là

▪️80% emplois pvt réservés aux Goans

▪️5000/mois pour les chômeurs dans le tourisme à cause du COVID

▪️5000/mois pour l’interdiction de minage affectée

▪️Université des compétences – Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) 21 septembre 2021

Kejriwal a déclaré que le parti ouvrira de nouveaux hôpitaux, des cliniques de village sur la ligne des cliniques de Mohalla, construira de meilleures routes, des écoles et créera des opportunités touristiques illimitées afin de fournir des emplois à chaque maison.

Comment y aura-t-il des emplois à Goa ? Quand AAP arrivera au pouvoir, il ouvrira

????Nouveaux Hôpitaux

????Cliniques villageoises

????De meilleures routes

????Écoles

????Opportunités touristiques illimitées#KejriwalKiJobGuarantee – Aam Aadmi Party Goa (@AAPGoa) 21 septembre 2021

Le CM de Delhi a demandé à Goans de voter pour l’original plutôt que pour le “duplicata” lors d’une fouille lors de l’annonce par CM Pramod Sawant de services gratuits d’eau et de porte pour divers projets. Kejriwal a également promis de construire une université des compétences à Goa où les enfants pourront apprendre leur compétence préférée après la classe 12 afin qu’ils puissent devenir employables.

Il y a deux jours, Arvind Kejriwal avait également fait des promesses similaires dans l’Uttarakhand. «Mes 6 garanties aux habitants de l’Uttarakhand, si le gouvernement AAP est formé – emploi pour chaque ménage, allocation de chômage de 5 000 Rs jusqu’à ce que l’on trouve un emploi, réservation de 80% pour les habitants de l’Uttarakhand dans les emplois, 1 lakh emplois gouvernementaux en 6 mois, portail de l’emploi pour les emplois dans le secteur privé, et la formation du ministère de l’Emploi et de la Migration pour arrêter la migration », avait déclaré Kejriwal.

को मेरी 6 गारंटी, AAP बनने पर ▪️हर घर रोज़गार

▪️तब तक हर महीने 5 हज़ार

▪️नौकरियों में उत्तराखंडियों को 80% आरक्षण

▪️6 में 1 लाख सरकारी नौकरी

▪️प्राइवेट सेक्टर में नौकरियों के लिए जॉब पोर्टल

▪️पलायन रोकने के लिए रोज़गार एवं पलायन मंत्रालय का गठन – Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) 19 septembre 2021

