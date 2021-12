Élection de Goa 2022: TMC et AAP «fracturent» le vote des non-BJP, déclare P Chidambaram

Chidambaram, qui est le principal observateur électoral du Congrès pour les scrutins de l’Assemblée de Goa, a également déclaré que la loyauté envers le parti et l’électorat est le premier critère de sélection des candidats aux élections.

Le TMC et l’AAP « fractent » le vote non-BJP à Goa, a déclaré dimanche le haut dirigeant du Congrès, P Chidambaram, affirmant que seul son parti avait la capacité de vaincre le BJP. Chidambaram, qui est le principal observateur électoral du Congrès pour les scrutins de l’Assemblée de Goa, a également déclaré que la loyauté envers le parti et l’électorat est le premier critère de sélection des candidats aux élections et a exprimé sa confiance que lorsqu’ils seront élus, ils resteront fidèles à la fois au parti ainsi que l’électorat.

Ses remarques interviennent quelques jours après que le président de l’État du parti, Aleixo Reginaldo Lourenco, a démissionné de son poste de membre de l’Assemblée législative, réduisant la force du parti à deux dans la Chambre des 40 membres. Lourenço a rejoint le TMC. Plus tôt ce mois-ci, l’ancien ministre en chef de Goa, Ravi Naik, a démissionné de son poste de député du Congrès. Il y a quelques mois, l’ex-CM Luizinho Faleiro avait également quitté le Congrès et rejoint le Trinamool Congress (TMC).

Dans une interview avec le PTI, Chidambaram a déclaré que le seul parti qui a des racines profondes dans les 40 circonscriptions de Goa est le Congrès et que les gens savent que seul le Congrès a la capacité de vaincre le BJP malgré le « pouvoir monétaire et abus du pouvoir de l’État ».

Interrogé sur les récentes démissions du Congrès, certains ayant démissionné pour rejoindre le TMC, dont Lourenco, et le groupe dirigé par Mamata Banerjee adoptant un discours agressif dans l’État, Chidambaram a déclaré qu’il ne lui appartenait pas de commenter le motif ou la stratégie d’aucun parti, et a souligné que seuls deux députés du Congrès ont rejoint le TMC.

« Quatre-vingt-dix-neuf pour cent des travailleurs du Congrès restent au Congrès. Je ne suis pas mécontent que M. Reginaldo Lourenco ait fait défection au TMC. Le TMC nous a pris un candidat perdant et, s’il le présente aux élections, il restera un candidat perdant », a déclaré l’ancien ministre de l’Union.

Les employés du Congrès et les électeurs de la circonscription de Curtorim sont déterminés à vaincre Lourenço, a déclaré Chidambaram.

Lorsqu’on lui a demandé s’il pensait que le TMC aidait le BJP et le parti dirigé par Mamata Banerjee ainsi que le parti Aam Aadmi (AAP) agissaient en tant qu’équipes B du BJP, Chidambaram a déclaré: « Je ne commente les motivations d’aucun parti . Dans un combat direct entre le BJP et le Congrès en 2022, le Congrès sortira clairement vainqueur. »

«Le TMC et l’AAP se fracturent le vote non-BJP. Je ne peux pas dire si cela profitera au BJP », a-t-il déclaré.

Quant à savoir si le Congrès annoncerait un chef ministériel avant les élections, Chidambaram a souligné qu’il avait déclaré qu’après l’annonce de tous les candidats du Congrès, en consultation avec eux, « nous prendrons un appel pour savoir s’il est souhaitable d’annoncer un candidat CM avant les élections ». Cette option est ouverte, a-t-il ajouté.

Parlant des préparatifs du scrutin et de la position du Congrès à Goa, il a déclaré que le glissement du Congrès avait eu lieu en 2017 et 2019 lorsque ses députés élus avaient fait défection au BJP. Le gouvernement du BJP à Goa est un gouvernement « de transfuges, par des transfuges et pour des transfuges », a affirmé Chidambaram. Le BJP a régné pendant 10 ans et a ruiné Goa, en particulier son économie, son environnement et sa philosophie, a-t-il déclaré.

« Il y a un désir irrésistible de changement. Le seul parti qui a des racines profondes dans les 40 circonscriptions de Goa est le Congrès. Le peuple sait que seul le Congrès a la capacité de vaincre le BJP malgré le pouvoir financier de ce dernier et l’abus du pouvoir de l’État. Nous espérons bien réussir lors des élections de 2022 », a déclaré Chidambaram.

Interrogé sur la possibilité d’un exode des dirigeants élus du parti à la suite des élections, il a répondu : « Rien de ce genre ne se produira. Nous avons confié la responsabilité de suggérer des noms de candidats potentiels aux comités du Congrès de Block et aux travailleurs de Block. Nous leur avons demandé de recommander des noms basés sur la loyauté, l’intégrité, l’acceptabilité pour les travailleurs du Congrès et la victoire parmi l’électorat. »

La loyauté envers le parti et l’électorat est le premier critère, a affirmé Chidambaram.

«Nous choisirons un candidat parmi les noms suggérés par le comité du Congrès de bloc de la circonscription. Nous sommes convaincus que nos candidats, une fois élus, resteront fidèles au parti et à l’électorat », a-t-il déclaré.

Sur la possibilité d’alliances, Chidambaram a déclaré : « J’ai découvert qu’à Goa, c’est une pratique parmi les partis politiques de se parler jusqu’aux élections ? et même après les élections !

«Nos dirigeants du PCC de Goa ont répondu aux suggestions de pourparlers d’autres partis, y compris le Goa Forward Party. Il y a des opportunités, des risques et des obstacles. La direction de l’AICC prendra les décisions finales », a-t-il déclaré.

Le Congrès avait publié la semaine dernière sa première liste de huit candidats pour les prochaines élections législatives à Goa, mettant en vedette l’ancien ministre en chef Digamber Kamat de la circonscription de Margao.

Le Congrès a également nommé cette semaine Pratapsingh Rane, 82 ans, comme candidat du parti au siège de l’Assemblée de Poriem à Goa. Lors des élections de l’Assemblée de Goa en 2017, le Congrès avait remporté 17 sièges à la Chambre et est devenu le plus grand parti. Mais, le BJP, qui avait remporté 13 sièges, s’est rapidement associé à certains partis régionaux et indépendants pour former le gouvernement.

La démission de Lourenço en tant que membre de l’Assemblée législative lundi, a réduit la force du parti à deux dans la Chambre des 40 membres après une série de démissions au cours des dernières années par les législateurs du parti. L’AAP avait contesté les derniers scrutins de l’Assemblée mais n’a pas réussi à remporter un siège. Le TMC est entré dans la mêlée à Goa et s’est lié au parti Maharashtrawadi Gomantak.

