Élection de Goa 2022: TMC riposte après qu’Arvind Kejriwal l’a déclaré hors course

Les élections à l’assemblée de Goa ne sont plus qu’à quelques mois et l’atmosphère politique s’est déjà chargée avec deux débutants – le parti Aam Aadmi et le congrès Trinamool faisant tout leur possible pour faire des percées dans l’État côtier. Alors que le BJP est le parti au pouvoir dans l’État, le Congrès a été le principal parti d’opposition.

Kejriwal, qui était à Goa pour faire campagne, a déclaré aux médias que TMC n’était nulle part dans la course malgré l’importance accordée à l’État. «Je pense que vous (les médias) accordez beaucoup d’importance à TMC. Je pense que TMC n’a même pas une part des votes de 1% pour le moment. Il est arrivé à Goa il y a seulement trois mois… la démocratie ne fonctionne pas comme ça. Vous devez travailler dur, vous devez travailler parmi les gens… Vous accordez peut-être beaucoup d’importance à TMC, mais je ne pense pas qu’il se situe quelque part dans la course », a déclaré Arvind Kejriwal à Panaji.

Il a déclaré que Goa avait été volée par des politiciens corrompus pendant des décennies et que les Goenkars méritaient un gouvernement honnête qui ne peut être fourni que par l’AAP. « L’AAP formera le premier gouvernement sans corruption de Goa », a-t-il déclaré.

Le TMC a vivement réagi à sa déclaration en disant qu’il fallait laisser le peuple décider. « Nous croyons fermement en l’importance de TRAVAILLER POUR LES GENS et D’ÊTRE À CTÉ D’EUX contre vents et marées. Ceux qui se livrent à des prévisions électorales et à des prédictions de parts de vote reflètent simplement leur immaturité politique et leur désespoir. Laissez les habitants de Goa décider qui doit être pris au sérieux ! » a déclaré le TMC.

A Goa, le Congrès s’est allié au Goa Forward Party tandis que le TMC contestera les élections en alliance avec le Maharashtrawadi Gomantak Party (MGP). Le TMC avait intronisé des visages renommés avant les sondages de Goa. Hier, l’ancien député du Congrès Aleixo Reginaldo Lourenco a rejoint le TMC dans l’État. Lourenço était l’un des 10 dirigeants à figurer sur la liste des candidats du Congrès pour les sondages.

