Élection de la MLC de Nagpur 2021 : le vote est en cours ; Un candidat du Congrès se retire à la veille du scrutin

Le Congrès a ensuite annoncé son soutien à Mangesh Sudhakar Deshmukh, un indépendant et a ajouté que ses alliés Shiv Sena et NCP soutiendraient également Deshmukh. (PTI)

Sondage Nagpur MLC 2021 : le vote est en cours pour le siège unique du siège du Conseil législatif de Nagpur. Les corporations et les membres du conseil municipal du district de Nagpur peuvent voter lors de l’élection. Le vote a commencé à 8 heures et se terminera à 16 heures dans 15 centres du district. Un total de 559 électeurs dont 155 de Municipal Corporation, 71 de Zilla et Nagar Parishads et 333 de Nagar Panchayats seront éligibles pour voter. Le dépouillement des votes aura lieu le 14 décembre.

Hier, dans un revers pour le Congrès, son candidat Ravindra Bhoyar a fait part de son incapacité à contester les sondages, obligeant le grand vieux parti à apporter son soutien à un indépendant au dernier moment. Le Congrès a ensuite annoncé son soutien à Mangesh Sudhakar Deshmukh, un indépendant et a ajouté que ses alliés Shiv Sena et NCP soutiendraient également Deshmukh.

Bhoyar, un travailleur de longue date du RSS qui a été élu quatre fois corporator sur le ticket du BJP, a rejoint le Congrès le mois dernier. Le vice-président du Congrès d’Etat, Mohan Joshi, a déclaré hier que Bhoyar avait écrit une lettre au chef du district de Nagpur, Vikas Thakre, exprimant son incapacité à contester les élections du MLC, a rapporté PTI.

« Conformément à l’approbation du comité central et de la présidente du parti de l’État Nana Patole, il a été décidé de voter pour le candidat indépendant Mangesh Sudhakar Deshmukh. Tous les électeurs du MVA sont invités à voter pour Deshmukh », a déclaré Joshi.

Le BJP a aligné l’ancien ministre d’État Chandrashekhar Bawankule dans le concours. Mangesh Deshmukh est membre du conseil municipal de Mahadula dans le district de Nagpur.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.