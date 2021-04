Élection de la phase 4 du Bengale occidental Vote: scrutin demain pour les élections de 4ème phase; 373 candidats en mêlée

Le scrutin pour la phase IV débutera à 7 heures du matin et se terminera à 18 h 30 demain, le 10 avril.

Élection de l’Assemblée du Bengale occidental Phase 4 Vote demain Calendrier: Le vote pour la quatrième phase des élections au Bengale occidental 2021 aura lieu demain pour décider du sort de 373 candidats. Le ministre de l’Union Babul Supriyo, les ministres du Bengale occidental Partha Chatterjee et Arup Biswas et deux autres membres du Parlement figurent parmi les personnes en conflit dans le scrutin de demain. Des élections auront lieu pour 44 sièges couvrant les districts de Cooch Behar et Alipurduar dans le nord du Bengale et des parties de South 24 Parganas, Howrah et Hoogly dans la partie sud de l’État. Alors que la scène est prête pour que les électeurs prennent le relais, jetons un coup d’œil aux détails clés des sondages de phase IV:

Élections de l’Assemblée du Bengale occidental Phase 4 Dispositions relatives à la sécurité: La Commission électorale a déployé 789 entreprises de la police armée centrale (CAPF) dans 15 940 bureaux de vote répartis dans les 44 circonscriptions se rendant aux urnes. Chaque société CAPF comprend 100 personnes. Selon le PTI, le plus grand déploiement de 187 entreprises de la CAPF se fera à Cooch Behar, qui a été témoin d’incidents sporadiques de violence à l’approche des élections, y compris une attaque contre le président du BJP, Dilip Ghosh.

Élection du Bengale occidental Phase 4 du scrutin Nombre d’électeurs: Un total de 1 15 81 022 électeurs décideront du sort de 373 candidats dans les circonscriptions réparties sur Howrah (partie II), South 24 Parganas (partie III), Hooghly (partie II), Alipurduar et Cooch Behar. Sur les 44 circonscriptions, neuf circonscriptions d’assemblée se trouvent à Howrah, 11 à South 24 Parganas, cinq à Alipurduar, neuf à Coochbehar et dix à Hooghly.

Élection du Bengale occidental pour la phase 4 du vote des candidats clés: Les visages proéminents dans les sondages de phase IV sont Babul Supriyo qui verrouillera les cornes avec le député TMC assis Arup Biswas de Tollygunj, la secrétaire générale du TMC Partha Chatterjee affrontera l’acteur de cinéma Srabanti Chatterjee du BJP de Behala West, TMC turncoat Rajib Banerjee qui est en compétition depuis Domjur dans le district de Howrah sur un billet BJP, les députés BJP Locket Chatterjee et Nisith Pramanik de Chuchura et Dinhata, respectivement.

Protocole Covid de la phase 4 des élections au Bengale occidental: L’élection se déroulera conformément aux protocoles COVID-19. Les électeurs devront porter des masques faciaux, maintenir leur distanciation sociale et subir un balayage thermique dans les isoloirs. Le personnel du scrutin a reçu des kits COVID-19 pour une bonne conduite du scrutin.

Le Premier ministre Narendra Modi, le ministre de l’Intérieur de l’Union Amit Shah, le président du BJP JP Nadda et le ministre en chef de l’Uttar Pradesh Yogi Adityanath ont fait campagne pour les candidats du BJP à divers endroits en organisant des réunions publiques et des tournées. Mamata Banerjee et le député TMC Abhishek Banerjee ont tenu plusieurs réunions publiques dans de nombreuses circonscriptions qui se rendront aux urnes demain.

