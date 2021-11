Élection de la société municipale de Kolkata 2021 : plaidoyer en HC pour des scrutins simultanés à Howrah ; TMC, Laissé prêt avec liste de candidats

Le BJP a affirmé que cela équivalait à un mépris de la procédure devant le tribunal, au cours de laquelle l’audience s’est tenue pour la première fois le 16 novembre.

La commission électorale de l’État du Bengale occidental a annoncé les dates de la tenue des élections de la société municipale de Kolkata. La SEC a déclaré que les élections municipales de Kolkata auront lieu le 19 décembre et que la date limite pour le dépôt des candidatures sera le 1er décembre. Le dépouillement des votes aura lieu le 22 décembre. D’autre part, le chef du BJP Pratap Banerjee avait approché le La Haute Cour exhorte le tribunal à ordonner la tenue de tous les scrutins civiques en une seule phase. La Haute Cour se saisira de l’affaire le 29 novembre.

Maintenant, le BJP a mentionné hier devant la Haute Cour de Calcutta que le calendrier des scrutins pour la Kolkata Municipal Corporation avait été annoncé malgré une pétition demandant que les scrutins de tous les organes municipaux du Bengale occidental se tiennent un seul jour.

Un banc de division comprenant le juge en chef Prakash Shrivastava et le juge R Bharadwaj a demandé à l’avocat du pétitionnaire Pratap Banerjee, vice-président du BJP du Bengale occidental, de formuler les griefs sous la forme d’un affidavit.

La SEC a annoncé le calendrier des scrutins sur la base d’une notification du gouvernement de l’État, déclarant la date des élections du KMC. Le BJP a affirmé qu’il s’agissait d’un mépris de la procédure devant le tribunal, au cours de laquelle l’audience s’est tenue pour la première fois le 16 novembre. Le tribunal de division avait déclaré mercredi qu’il entendrait la requête du BJP le 29 novembre.

Apparaissant pour l’État, l’avocat général SN Mookherjee a fait valoir que l’affidavit de la SEC soumis devant le tribunal plus tôt cette semaine contient tout ce qui concerne la tenue d’élections aux organes municipaux où il est en cours, a rapporté PTI. Il a fait valoir que d’ici le 30 avril 2022, le processus d’élection de tous les organes municipaux devrait être terminé.

Le Front de gauche dirigé par le CPI (M) a annoncé aujourd’hui les noms des candidats aux élections de la Corporation municipale de Kolkata (144 quartiers), laissant de côté 17 sièges, où il a l’intention de soutenir les forces anti-BJP et anti-TMC. On dit que le TMC est prêt avec sa liste et peut la publier à tout moment.

