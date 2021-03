Élection de l’Assam 2021: connaître la date, l’heure, la liste des circonscriptions, les principaux candidats dans les sondages de phase 2

La Commission électorale a mis en place 10 592 bureaux de vote pour la deuxième phase des élections.

Élection de l’Assam 2021: Une campagne électorale à indice d’octane élevé pour la deuxième phase des sondages a pris fin hier en Assam avec des poids lourds politiques déployant un effort total pour courtiser les électeurs. Alors que le Premier ministre Narendra Modi et le ministre de l’Intérieur de l’Union ont dirigé la campagne du BJP, le Congrès a fait venir Rahul Gandhi, Priyanka Gandhi Vadra, le député Rajya Sabha Mallikaarjun Kharge, le ministre en chef du Chhattisgarh Bhupesh Baghel, les anciens ministres en chef du Madhya Pradesh Kamal Nath, le chef de l’AICC Randeep Singh Surjewala, Tejashwi Yadav de RJD et Kanhaiya Kumar de CPI pour la Grande Alliance dans l’État.

Alors que la loi d’amendement de la citoyenneté (CAA) est apparue comme une question clé du sondage, le Congrès le prenant pour contrer le BJP, le parti safran a soutenu que les droits de citoyenneté seraient accordés aux réfugiés et que le parti n’autoriserait pas les infiltrés à entrer dans l’État. La scène étant prête pour les sondages de phase 2, voici les détails clés que vous devrez peut-être connaître:

Date et heure de l’élection de la phase 2 de l’Assam 2021: Le vote pour la phase 2 aura lieu demain, c’est-à-dire le 1er avril. Le scrutin débutera à 7 heures et se terminera à 18 heures.

Candidats clés de l’élection de la phase 2 de l’Assam en 2021: Il y a 345 candidats dans la mêlée. Le sort de quatre ministres et du vice-président de l’Assemblée de l’Assam sera scellé dans les sondages de la phase 2. Les visages éminents du BJP incluent les ministres Parimal Suklabaidya de Dholai, Bhabesh Kalita de Rangiya, Pijush Hazarika de Jagiroad, le vice-président Aminul Haque Laskar de Sonai, Sum Ronghang de Diphu, Rihon Daimary d’Udalguri, Rajya Sabha MP Biswajit Daimary de Panery, ancien Congrès le ministre Siddeque Ahmed de Karimganj Sud, siégeant au député Kamalakhya Dey Purkayastha de Karimganj Nord, siégeant aux députés de l’AIUDF Suzamuddin Laskar de Katlicherra et Nizamuddin Choudhury forment Algapur. Le frère du chef de l’AIUDF Badruddin Ajmal, Sirajuddin Ajmal, ancien député et député, est en compétition de Jamunamukh, l’ancien porte-parole du Congrès Durga Das Boro est candidat au BPF de Kalaigaon, l’ancien vice-président Dilip Kumar Paul, qui a démissionné du BJP après avoir été refusé un billet, se dispute en tant qu’indépendant de Silchar, et l’ancien ministre du Congrès Gautam Roy se dispute sur un billet BJP de Katigora.

Élection de la phase 2 de l’Assam 2021 Liste des circonscriptions: Pas moins de 39 circonscriptions se rendront aux urnes au cours de la phase 2. Toutes les 39 circonscriptions sont réparties sur 13 districts de la vallée de Barak, trois districts montagneux et des parties du centre et du bas Assam. La vallée de Barak dispose de 15 sièges dans l’assemblée des 126 États membres.

Ratabari (SC) Patherkandi

Karimganj Nord Karimganj Sud

Badarpur Hailakandi

Katlicherra Algapur

Silchar Sonai

Dholai (SC) Udharbond

Lakhipur Barkhola

Katigorah Haflong (ST)

Bokajan (ST) Howraghat (ST)

Diphu (ST) Baithalangso (ST)

Kamalpur Rangiya

Panerie Nalbari (ST)

Udalguri (ST) Majbat

Kalaigaon Sipajhar

Mangaldoi (SC) Dalgaon

Jagiroad (SC) Marigaon

Laharighat Raha (SC)

Nowgong Barhampur

Jamunamukh Hojai

Lumding

Élection Assam 2021 Nombre d’électeurs en phase 2: Il y a 73,44,631 électeurs habilités à voter à la phase-2. Parmi ceux-ci, 37,34,537 sont des hommes, 36,09,959 sont des femmes et 135 sont des transgenres.

Assam Election 2021 Polling Booth et protocoles COVID: La Commission électorale a mis en place 10 592 bureaux de vote pour la deuxième phase des élections. Alors que les électeurs sont tenus de porter des masques, de maintenir leur éloignement social, d’utiliser des gants et un désinfectant pendant le vote, les fonctionnaires électoraux recevront également un kit COVID-19 pour mener l’élection en douceur. Un balayage thermique de toutes les personnes sera effectué avant de leur permettre d’entrer dans la salle EVM.

Élection de la phase 2 de l’Assam 2021: Documents d’identification des électeurs dans les bureaux de vote

Carte de travail MNREGA

Carte Aadhaar

Livrets avec photographie émis par la banque / la poste

Carte à puce d’assurance maladie délivrée sous le régime du ministère du Travail

Permis de conduire

Carte PAN

Carte à puce émise par RGI sous NPR

Passeport indien

Document de pension avec photo

Cartes d’identité de service avec photographie délivrées aux employés par

Central / State Govt./PSUs/Public Limited Companies, et

Cartes d’identité officielles délivrées aux parlementaires / députés / MLC.

Élection de la phase 2 de l’Assam 2021: Détails des sièges pour la fête

Le BJP au pouvoir se dispute avec 34 sièges et ses alliés, l’AGP dans six et l’UPPL dans trois, avec des concours amicaux dans quatre circonscriptions – deux chacune avec l’AGP et l’UPPL. Le Congrès se dispute en 27, ses alliés l’AIUDF en huit et le BPF en quatre. L’Assam Jatiya Parishad, nouvellement formé, est en lice pour 17 sièges tandis que 174 indépendants sont également en lice.

