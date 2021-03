Élection de l’Assam 2021: dans le cadre de la méga sensibilisation du BJP, JP Nadda promet une aide de 18000 roupies aux «  femmes enceintes  »

Dans sa quête de pouvoir, le Congrès a perdu sa stabilité mentale, a déclaré JP Nadda.

Élection de l’Assam 2021: le président du BJP, JP Nadda, a tenté aujourd’hui de courtiser les électrices de l’Assam le dernier jour de la campagne pour les sondages de la phase 2. Nadda, qui est à Assam pour avoir fait campagne, a déclaré que c’était le gouvernement BJP qui avait lancé un programme d’indemnisation de maternité pour les femmes de la communauté des jardins de thé. «C’est le gouvernement BJP d’Assam qui a fourni 12 000 roupies aux femmes enceintes de la communauté des jardins de thé. Nous avons décidé qu’ils recevraient désormais Rs 18 000 afin qu’ils puissent prendre soin d’eux-mêmes et de leur enfant », a déclaré JP Nadda.

Nadda a également réitéré la promesse de son parti de rendre l’Assam à l’abri des inondations au cours des cinq prochaines années. Il a dit que 3 mille roupies chacun seront donnés à 30 femmes lakh sous Assam Arunodaya Yojana.

Il a également déclaré que les dispensaires antérieurs n’étaient pas autorisés dans les zones de Tea Garden. «Cependant, nous l’avons permis et en conséquence envoyé 130 unités médicales mobiles de Guwahati aux jardins de thé de l’Assam», a-t-il déclaré.

Nadda a déclaré que le BJP rendra les villages d’Assam autosuffisants et travaillera à l’augmentation des activités des petites entreprises comme l’agriculture et la volaille.

Le président national du BJP a également critiqué le parti du Congrès pour s’être allié à l’AIUDF en Assam et à l’ISF au Bengale. «Que ce soit le Kerala, le Bengale ou l’Assam. C’est le Congrès qui forme des alliances avec des partis basés sur la religion. C’est le BJP qui s’est engagé à protéger l’identité de l’Assam et nous considérons cela comme notre religion », a déclaré Nadda.

Il a dit que le gouvernement Modi n’a jamais traité quiconque sur la base de la religion.

Il a ajouté: «Dans sa quête de pouvoir, le Congrès a perdu sa stabilité mentale. Aujourd’hui, des élections ont lieu au Kerala et au Bengale. À un endroit, le Congrès conteste le CPM et à un autre, le Congrès se bat contre le CPM. »

Nadda a également critiqué Rahul Gandhi pour avoir déclaré que Badruddin Ajmal est une identité de l’Assam. « Rahul ji, l’identité de l’Assam n’est pas des gens comme Badruddin Ajmal, mais l’identité de l’Assam est une grande personnalité comme Bhupen Hazarika et Shriman Shankardev ji », a-t-il déclaré.

L’Assam votera dans la deuxième phase le 1er avril. Un total de 39 circonscriptions sur les 79 restantes iront aux urnes dans la deuxième phase. Le dépouillement des votes aura lieu le 2 mai.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt avec le calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.