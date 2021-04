Élection de l’Assam 2021: date et heure du vote de la phase 3, calendrier, candidats, liste de circonscription – Tout ce que vous devez savoir

Élection Assam Phase-3: 40 circonscriptions vont aux urnes dans la phase-3 tandis que 337 candidats sont dans la mêlée dont 25 femmes.

Élection de l’Assemblée de l’Assam 2021 Calendrier de la phase 3, date de vote, liste des candidats: En Assam, la campagne pour la troisième et dernière phase des élections à l’Assemblée s’est terminée hier. Plusieurs dirigeants nationaux, dont le Premier ministre Narendra Modi, le ministre de l’Intérieur Amit Shah, le chef du BJP JP Nadda et Rahul Gandhi et Priyanka Gandhi du Congrès ont fait campagne pour les candidats respectifs de leurs partis et de leur alliance. Le chef du BJP, JP Nadda, les ministres de l’Union Nitin Gadkari, Narendra Tomar, Jitendra Singh, Smriti Irani, Mukhtar Abbas Naqvi et Anurag Thakur, et le ministre en chef du Madhya Pradesh, Shivraj Singh Chouhan, ont également fait campagne pour le parti. Les députés du Rajya Sabha Mallikarjun Kharge, le Dr Nasir Hussain et le Dr Akhilesh Prasad Singh, le ministre en chef du Rajasthan Ashok Gehlot, son homologue du Chhattisgarh Bhupesh Baghel, les anciens ministres en chef du Madhya Pradesh et du Maharashtra, Kamal Nath et Ashok Chavanan respectivement et le chef de la campagne AICC Randeep Singed Surjewsur les candidats de la «Grande Alliance». Voici quelques détails clés de la phase 3 de l’élection de l’Assam:

Élection de l’Assemblée de l’Assam Phase-3 Nombre d’électeurs: Dans la phase III, il y a 79,19 641 électeurs, dont 40, 11 539 hommes, 39 07 963 femmes et 139 transgenres. En tout, il y a 2,33,74,087 électeurs dans les 126 circonscriptions de l’Assam. Dans la révision sommaire spéciale, un total de 12 81 918 nouveaux électeurs ont été inscrits. L’État compte au total 2 89 474 électeurs âgés de plus de 80 ans à qui un système de vote par correspondance a été fourni.

Candidats et circonscriptions clés de la phase 3 des élections de l’Assemblée de l’Assam: 40 circonscriptions vont aux urnes en phase 3 tandis que 337 candidats sont en lice, dont 25 femmes. Il y a 6 sièges réservés aux ST et deux aux SC. La circonscription qui compte le plus grand nombre d’électeurs dans la phase 3 est Dispur avec 607 isoloirs comptant 411 636 électeurs. La circonscription ayant le plus petit nombre d’électeurs en phase III est Chapaguri à Baksa avec 236 bureaux de vote totalisant 1 59 257 électeurs. Les sièges sont répartis dans 12 districts dont trois dans la région territoriale de Bodoland (BTR). Le ministre du BJP Himanta Biswa Sarma est en lice de Jalukbari, Chandra Mohan Patowary de Dharampur, Siddhartha Bhattacharya de Gauhati Est, Phanibhushan Choudhury d’Asom Gana Parishad de Bongaigaon, le chef de l’État du BJP Ranjeet Kumokar Diass de Patacharkra Kila-East Sarania de Barama. Le sort de 20 députés en exercice, dont huit du Congrès, cinq du BJP, trois chacun de l’AIUDF et du BPF et un de l’AGP, sera décidé dans la phase finale. La chanteuse Kalpana Patowary est en compétition sur un billet AGP de Sarukhetri, tandis que les journalistes Manjit Mahanta et Hridyananda Gogoi sont enfermés dans une bataille à Dispur sur les billets du Congrès et du NCP respectivement.

Liste des circonscriptions électorales de la phase 3 de l’Assemblée de l’Assam:

Mankachar Salmara Sud

Dhubri Gauripur

Golakganj Bilasipara Ouest

Bilasipara Est Goalpara Est

Goalpara West Jaleswar

Gossaigaon Kokrajhar Ouest (ST)

Kokrajhar Est (ST) Sidli (ST)

Bijni Sorbhog

Bhabanipur Tamulpur

Barama (ST) Chapaguri (ST)

Bongaigaon Abhayapuri Nord

Abhayapuri Sud (SC) Patacharkuchi

Barpeta Jania

Baghbar Sorukhetri

Chenga Dharmapur

Dudhnoi (ST) Boko (SC)

Chaygaon Palasbari

Hajo Jalukbari

Dispur Gauhati Est

Gauhati West Barkhetri

Date et heure de l’élection de l’Assemblée de l’Assam Phase-3: Les élections pour la phase 3 auront lieu le 6 avril. Le vote débutera à 7 heures et se terminera à 18 heures.

Alliance de la phase 3 de l’élection de l’Assemblée de l’Assam: Le Congrès conteste les élections avec plusieurs partis. Son « Mahajoth » ou « Grande Alliance » comprend le Congrès, l’AIUDF, le Front des peuples de Bodoland (BPF), l’IPC (M), l’IPC, l’IPC (ML) Libération, Rashtriya Janata Dal (RJD) et Anchalik Gana Morcha (AGM). Le BJP conteste les sondages avec Asom Gana Parishad (AGP) et United People’s Party Liberal (UPPL). Il y a deux partis nouvellement formés – l’Assam Jatiya Parishad (AJP) et l’activiste emprisonné Raijor Dal (RD) d’Akhil Gogoi qui contestent ensemble les sondages. Le BJP au pouvoir conteste 20 circonscriptions tandis que ses alliés AGP dans 12 et UPPL dans huit. Le Congrès est en lice pour 23 sièges tandis que ses partenaires AIUDF en 12, BPF en huit et CPI (M) en un. Un concours amical aura lieu entre l’AIUDF et le Congrès à quatre sièges. L’Assam Jatiya Parishad, nouvellement flotté, dispute 21 sièges.

Sondages d’opinion de la phase 3 de l’élection de l’Assemblée de l’Assam: Tous les sondages ont prédit un avantage pour le BJP au pouvoir. La NDA devrait remporter environ 66 à 70 sièges, tandis que l’alliance Mahajot dirigée par le Congrès pourrait remporter environ 57 sièges.

Protocole Covid pour le sauf-conduit des élections: La commission électorale a pris des dispositions adéquates à la suite du COVID-19. Le port d’un masque facial, le maintien de la distance sociale, le balayage thermique et l’utilisation de savon / désinfectant seront effectués. Des files d’attente séparées seront présentes à l’isoloir pour les personnes âgées et handicapées.

