Élection de l’Assam 2021: principaux candidats à surveiller lors de la phase 2

Quatre ministres et le vice-président de l’assemblée de l’Assam sont dans la mêlée aux côtés de plusieurs autres candidats de premier plan.

Pas moins de 73,44,631 électeurs éligibles scelleront le sort de 345 candidats dont 174 indépendants dans les sondages de phase 2 en Assam. Quatre ministres et le vice-président de l’assemblée de l’Assam sont dans la mêlée aux côtés de plusieurs autres candidats de premier plan. Le BJP conteste les sondages de l’Assam en alliance avec Asom Gana Parishad (AGP) et l’United People’s Party Liberal (UPPL). D’autre part, la grande alliance Mahajot dirigée par le Congrès comprend l’AIUDF, le Front populaire de Bodoland (BPF), l’IPC (M), l’IPC, l’IPC (ML-L), Rashtriya Janata Dal (RJD) et l’Anchalika Gana Morcha ( AGA). Alors que l’État se rend aux urnes demain, nous examinons les visages proéminents dans la mêlée:

Parimal Suklabaidya: Ministre des Accises, des Forêts et de l’Environnement et des Pêches du gouvernement dirigé par Sarbananda Sonowal, Parimal Suklabaidya est un député à quatre reprises. En 2016, il a été élu pour la quatrième fois dans la circonscription de Dholai. CM Sonowal et le député du BJP Manoj Tiwary ont fait campagne pour lui dans le passé en plus du Premier ministre Narendra Modi organisant des rassemblements dans la vallée de Barak. Il est l’un des principaux dirigeants du BJP dans l’État.

Aminul Haque Laskar: Vice-président de l’Assemblée de l’Assam, Aminul Haque Laskar est le seul musulman à être élu à l’Assemblée législative de l’État sur un ticket du BJP. Il sera intéressant de voir s’il parvient ou non à conserver sa circonscription. Il conteste de Sonai. Laskar, un entrepreneur de profession, est connu pour son travail social et communautaire dans la région. Il serait un proche collaborateur de Sarbananda Sonowal.

Biswajit Daimary: Biswajit Daimary a été élu pour la première fois en tant que membre de l’Assemblée législative de l’Assam en 2001. En 2008, il a été élu à Rajya Sabha de l’Assam, où il continue d’être député pour le deuxième mandat. Le BJP l’a envoyé de la circonscription de Panery. Daimary avait rejoint le BJP après avoir quitté son siège de Rajya Sabha en tant que député du Front populaire de Bodoland. Il était le seul représentant du Front populaire de Bodoland au Parlement.

Sirajuddin Ajmal: Frère du chef de l’AIUDF Badruddin Ajmal, Sirajuddin Ajmal est un ancien député et député. Il vient de la circonscription de Jamunamukh. Il a été élu à Lok Sabha en 2014. Dans les sondages de l’assemblée de 2016, Rahim Ajmal de l’AIUDF avait gagné la circonscription. Étant donné un bastion de l’AIUDF, le parti a aligné Sirajuddin Ajmal du siège.

Siddeque Ahmed: Ancien ministre du gouvernement du Congrès, Siddeque Ahmed tente sa chance auprès de Karimganj. Avant 2021, il avait disputé quatre fois les élections de l’Assemblée de l’Assam. Lors des élections de l’Assemblée de l’Assam de 2016, il avait perdu contre Aziz Ahmed Khan de l’AIUDF. Avec AIUDF concourant en partenariat avec le Congrès cette fois, Siddeque Ahmed est confiant d’une victoire cette fois. Cependant, il sera intéressant de voir comment le candidat du BJP se comportera contre lui.

Gautam Roy et sa famille: Trois membres de la famille Roy sont dans la mêlée de cette élection en provenance de différentes circonscriptions de la vallée de Barak. Le député et ancien ministre du Congrès Gautam Roy, six fois consécutifs, se présente cette fois depuis Katigora sur un billet du BJP. Son fils et ancien député Rahul est en lice depuis la circonscription d’Udharbond tandis que sa belle-fille Daisy se présente depuis la circonscription d’Algapur. Son fils et sa belle-fille se disputent en tant qu’indépendant. L’épouse de Gautam Roy, Mandira, était députée du Congrès du siège d’Algapur tandis que son père Santosh Kumar Roy, un ancien leader, avait représenté la circonscription de Katlichera de 1972 à 1978. Gautam Roy avait rejoint le BJP en 2019 après avoir été suspendu du Congrès pour activités anti-parti.

Outre eux, d’autres piliers sont également dans la mêlée, notamment les ministres du BJP Bhabesh Kalita de Rangiya, Pijush Hazarika de Jagiroad, Sum Ronghang de Diphu, Rihon Daimary d’Udalguri, assis MLA Kamalakhya Dey Purkayastha de Karimganj North, assis AIUDF MLAs de Suzamuddin Lask. Katlicherra, Nizamuddin Choudhury forment Algapur, l’ancien porte-parole du Congrès Durga Das Boro en tant que candidat BPF de Kalaigaon, et l’ancien vice-président du BJP Dilip Kumar Paul en tant qu’indépendant de Silchar. Le scrutin de phase 2 en Assam aura lieu demain. Le dépouillement des votes aura lieu le 2 mai.

