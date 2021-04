Élection de l’Assam 2021: principaux candidats et circonscriptions à surveiller lors de la phase 3

Plusieurs ministres et députés en exercice se disputent la phase 3.

Élection de l’Assam 2021: Le décor est planté pour la dernière des élections en trois phases dans l’Assam, qui ont vu des dirigeants nationaux et étatiques traverser l’État dans une campagne à indice d’octane élevé. Avec 40 circonscriptions aux urnes en phase 3, le sort de 337 candidats sera scellé le 6 avril. Les sièges sont répartis sur 12 circonscriptions dont trois dans la Région Territoriale de Bodoland (BTR). Plusieurs ministres et députés en exercice se disputent la phase 3. Alors que le BJP et le Congrès prétendent former le prochain gouvernement, les sondages d’opinion ont donné un léger avantage à la NDA. Jetons un coup d’œil aux candidats clés et aux circonscriptions qui se rendront aux urnes de la phase 3:

Jalukbari: Avec 2 044 415 électeurs et 297 isoloirs, la circonscription de Jalukbari est devenue un domaine clé de cette élection. Le BJP a envoyé le ministre de l’Assam, Himanta Biswa Sarma, du siège. Il est opposé à Romen Chandra Borthakur du Congrès et à trois candidats indépendants. Himanta Biswa Sarma avait gagné du siège en 2016 en battant Niren Deka du Congrès.

Patacharkuchi: La circonscription compte 1 44190 électeurs et 208 isoloirs. Il fait partie de la circonscription de Barpeta Lok Sabha, qui relève de la région du Bas Assam. Le BJP a envoyé son président d’État Ranjit Kumar Dass de Patacharkuchi. Dass avait remporté les deux dernières élections du siège de l’assemblée de Sorbhog. Dass fait face à une concurrence féroce de la part du président actif de l’Assam Jatiya Parishad Pabindra Deka et du candidat au Congrès Santanu Sarma. Pabindra Deka avait gagné de la circonscription en 2016 par une marge de plus de 50000 voix sur le ticket Asom Gana Parishad.

Sarukhetri: Il y a 205810 électeurs et 281 isoloirs dans la circonscription. La chanteuse Kalpana Patowary est en compétition depuis le siège sur un billet AGP. Il y a 11 autres candidats, dont le député du Congrès Jakir Hussain Sikdar. Parmi les autres candidats clés figurent Manik Chandra Baro de l’Assam Jatiya Parishad, Minakshi Rahman de l’AIUDF, Sayed Jeherul Islam du Congrès Trinamool et Nabab Mezbahul Alam de Janata Dal-United.

Dharmapur: Il y a 197 isoloirs pour 1 41 592 électeurs. Chandra Mohan Patowary du BJP affronte Ratul Patowary du Congrès et le Dr Shikhar Kumar Sharma de l’AJP. Chandra Mohan Patowary est le ministre des Transports, de l’Industrie et du Commerce, des Affaires parlementaires, des Affaires politiques d’Acte Est et du SEED d’Assam. Dans les sondages de l’Assemblée de 2016, Chandra Mohan Patowary avait gagné de ce siège en battant Nilamani Sen Deka du Congrès. Il cherche à conserver le siège une fois de plus cette année. Nilamani Sen Deka avait remporté le siège en 2011.

Bongaigaon: Le président pro-tem Phani Bhushan Choudhury de l’AGP est en lice dans la circonscription de Bongaigaon. Il compte 1 76 306 électeurs et 260 isoloirs. Il affronte Shankar Prasad Rai du Congrès. Aux élections de 2016, Phani Bhusan Choudhury d’Asom Gana Parisad a remporté son siège en battant Shankar Prasad Ray du Congrès. La circonscription de Bongaigaon fait partie de la circonscription de Barpeta Lok Sabha.

