Élection de l’Assam 2021: repolling aujourd’hui à quatre stands dans trois circonscriptions de l’Assemblée

L’Assam avait voté en trois phases – les 27 mars, 1er avril et 6 avril.

Le repolling a lieu aujourd’hui dans quatre cabines à Assam dans trois circonscriptions de l’Assemblée. Le repolling a lieu à l’école Indira MV (à droite) qui appartient à la circonscription de Ratabari, à l’école Madhya Dhanehari LP sous la circonscription de Sonai, à l’école Khothlir LP et à l’école Mualdum LP sous la circonscription de Haflong. La Commission électorale avait ordonné le repollage des quatre isoloirs le 10 avril à la suite d’irrégularités dans le scrutin. La CE avait demandé dans son ordonnance d’assurer une large publicité des nouveaux sondages.

Un repolling a lieu dans le stand n ° 149 des circonscriptions de Ratabari, situé à l’école Indira MV, après la découverte d’une machine à voter électronique (EVM) dans la voiture du candidat Patharkandi BJP Krishendu Paul. L’incident avait provoqué un énorme tollé à la suite duquel la CE avait ordonné le repollage dans la cabine. La commission avait également suspendu quatre agents pour violation du protocole de transport EVM.

Le repolling est également en cours dans deux cabines de la circonscription de Haflong -107 (A) Khothlir LP School et 107 Mualdam LP School. Dans le stand de l’école 107 (A) Khothlir LP, 181 votes ont été exprimés même si elle n’avait que 90 électeurs selon la liste officielle d’EC. Cela s’est produit alors qu’une section d’électeurs du bureau de vote de l’école primaire inférieure de Mualdam avait voté à l’école primaire inférieure de Khothlir. Le fonctionnaire électoral de district avait suspendu le responsable du secteur Seikhosiem Lhangum, le président Prahlad Ch Roy, le 1er scrutateur Parameswar Charangsa, le 2ème scrutateur Swaraj Kanti Das et le 3ème scrutateur Lalzamlo Thiek pour manquement à leurs fonctions.

Dans l’école 463 Madhya Dhanehori LP de la circonscription de Sonai, le repolling a lieu alors qu’un affrontement a éclaté entre deux groupes lors du vote du 1er avril. La police avait interrogé le vice-président de l’Assemblée de l’État et candidat du BJP, Aminul Haque Laskar, au sujet des affrontements, tandis que cinq policiers qui lui étaient attachés étaient également suspendus.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.