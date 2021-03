Élection de l’Assam 2021 Sondage de phase 1 en direct: Élection de l’Assemblée de l’Assam 2021 Mises à jour en direct du sondage de la phase 1, vote de la phase 1 de l’élection de l’Assam Actualités en direct

Assam Phase-I Vote Live: Dans la Phase-I, il y a 81,09 815 électeurs éligibles.

Élection de l’Assemblée de l’Assam 2021, phase 1 du vote en direct News: Le vote pour 47 circonscriptions se rendant aux urnes lors de la phase I des élections de l’Assemblée de l’Assam 2021 a lieu aujourd’hui. Le sort de 264 candidats sera scellé aujourd’hui. Il y a 23 femmes candidates et 78 indépendantes dans la mêlée pour la première phase des sondages. Dans la phase I, il y a 81 09 815 électeurs éligibles. Parmi ceux-ci, 40,77,210 sont des hommes, 40,32,481 sont des femmes et 124 sont des transgenres. Compte tenu de cela, il ne sera pas injuste de dire que les électrices détiendront la clé des élections. Certains des principaux candidats de la phase I sont le Ministre en chef Sarbananada Sonowal, Atul Bora, Akhil Gogoi et Ripun Bora.

Le vote de la phase I donnera le ton des deux prochaines phases qui se tiendront les 1er et 6 avril. Jonai, dans le district de Dhemaji, est la circonscription qui compte le plus grand nombre d’électeurs. Il compte 449 bureaux de vote et 3 11 660 électeurs inscrits. En revanche, Thowra à Sivasagar est la circonscription ayant le plus petit nombre d’électeurs. Il compte 165 bureaux de vote et]1 15 364 électeurs. À la suite du COVID-19, la Commission électorale a réduit le nombre d’électeurs par isoloir à 1000 contre 1500 plus tôt. Alors que le BJP conteste les sondages en alliance avec l’AGP et le Parti libéral du peuple uni (UPPL), le Congrès a égalé avec l’AIUDF de Badruddin Azmal, Anchalik Gana Morcha (AGM) et trois partis de gauche, CPI, CPI-M et CPI-ML. Les nouvelles formations régionales Assam Jatiya Parishad et Raijor Dal contestent également les sondages.

