Élection de l’Assam 2021: une dispute majeure après la découverte d’EVM dans la voiture du candidat BJP, 4 responsables de la CE suspendus

La vidéo a été partagée par la secrétaire générale du Congrès Priyanka Gandhi Vadra qui a attaqué le parti au pouvoir et a demandé à la CE d’agir de manière décisive.

Élection de l’Assam 2021: La présence d’une machine à voter électronique dans la voiture d’un candidat du parti Bharatiya Janata quelques heures après la fin du scrutin pour la deuxième phase en Assam a déclenché une dispute majeure. La Commission électorale a suspendu aujourd’hui quatre fonctionnaires au-dessus de la ligne. La commission a également publié un rapport factuel clarifiant la question. Tout a commencé après qu’une vidéo qui a fait surface sur une plate-forme de médias sociaux aurait montré un EVM dans la voiture du candidat de Patharkandi BJP Krishnendu Paul. La voiture a été attaquée et vandalisée, comme le montre la vidéo et la situation est restée tendue dans la zone après l’incident.

La CE publie un rapport factuel sur un incident impliquant la GVE en Assam. Le parti de vote 149-Indira MV School of LAC 1 Ratabari (SC) a rencontré l’incident. Le parti comprenait un président et 3 membres du personnel du scrutin. Ils étaient accompagnés de policiers comprenant un gendarme et un garde-maison: EC pic.twitter.com/irm3DEr6KV – ANI (@ANI) 2 avril 2021

La vidéo a également été partagée par la secrétaire générale du Congrès Priyanka Gandhi Vadra qui a attaqué le parti au pouvoir et a demandé à la CE d’agir de manière décisive. «Chaque fois qu’il y a une élection, des vidéos de véhicules privés pris en train de transporter la présentation d’EVM. Sans surprise, ils ont les points communs suivants: 1. Les véhicules appartiennent généralement aux candidats du BJP ou à leurs associés.2. Les vidéos sont considérées comme des incidents ponctuels et rejetées comme des aberrations. 3. Le BJP utilise sa machinerie médiatique pour accuser ceux qui ont exposé les vidéos de mauvais perdants. Le fait est que trop d’incidents de ce type sont signalés et que rien n’est fait pour y remédier », a-t-elle déclaré dans plusieurs tweets.

Chaque fois qu’il y a une élection, des vidéos de véhicules privés pris en train de transporter la présentation d’EVM. Sans surprise, ils ont les points communs suivants: 1. Les véhicules appartiennent généralement aux candidats du BJP ou à leurs associés. …. 1/3 https://t.co/s8W9Oc0UcV – Priyanka Gandhi Vadra (@priyankagandhi) 2 avril 2021

Elle a également ajouté que la Commission électorale devrait commencer à agir de manière décisive sur ces plaintes et qu’une réévaluation sérieuse de l’utilisation des MVE doit être menée par tous les partis nationaux.

L’agence de presse ANI a rapporté aujourd’hui que l’EVM était transporté dans la voiture alors que le véhicule de la CE était tombé en panne. «Hier soir, une machine EVM interrogée a été prise à Patharkandi Vidhan Sabha, Assam, lorsqu’une foule l’a interceptée car la voiture n’appartenait pas à la CE. Selon des sources, la voiture de la CE était tombée en panne et les responsables ont pris un ascenseur dans une voiture qui passait qui a été identifiée plus tard comme appartenant à un candidat du BJP », a déclaré l’agence.

Il a rapporté, citant des sources, qu’une FIR avait été déposée sur des inconnus qui avaient attaqué la voiture transportant le MVE interrogé. « D’autres enquêtes sont sur la séquence des événements, l’EVM n’a pas été falsifié lors de l’attaque de foule et est sous la garde de l’administration », a-t-il déclaré.

L’Assam se rendra aux sondages de la troisième phase le 6 avril. L’État a enregistré hier environ 78% de participation lors de la deuxième phase et environ 77% de participation aux sondages de phase I le 27 mars. Le dépouillement des votes aura lieu le 2 mai.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.