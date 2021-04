Élection de l’Assemblée 2021 Sondages en direct News: Tamil Nadu, Pondichéry, Kerala Élections de l’Assemblée 2021 Mises à jour en direct du vote, Élections de l’Assam Phase 3, Sondage en direct, Pourcentage de vote pour les élections de l’Assemblée 2021 en direct

Au Tamil Nadu, 3 998 candidats sont en lice.

Assam, Pondichéry, Kerala, Tamil Nadu Élection à l’Assemblée 2021 Pourcentage de vote Mises à jour en direct: Le vote a commencé pour les 234 sièges au Tamil Nadu, 40 sièges d’assemblée à Assam, 140 sièges au Kerala et 30 sièges à Pondichéry. Le vote se terminera à 18 heures et pourra être prolongé d’une heure jusqu’à 7 heures pour permettre aux patients COVID-19 de voter. Au Tamil Nadu, 3 998 candidats sont en lice. Au total, 88 936 bureaux de vote ont été créés par la Commission électorale pour permettre aux électeurs de voter. Il y a plus de 6,28 crores d’électeurs éligibles. Cela comprend 3,18 femmes crores, 3,08 hommes crores et plus de 7200 transgenres. Au Kerala, 140 sièges vont aux urnes. Au total, 2,74,46,039 électeurs ont le droit d’exercer leur droit de vote. Il y a 957 candidats en mêlée. En Assam, il y a 337 candidats en lice pour 40 sièges pour lesquels le vote est en cours dans la troisième et dernière phase. Au total, 79 19 641 électeurs, dont 40 11 539 hommes, 39 07 963 femmes et 139 transgenres, exerceront leur droit de vote dans 11 401 isoloirs. À Pondichéry, il y a 4,72 650 électeurs de sexe masculin, 5,31 431 électrices et 116 électeurs de troisième sexe. En tout, 10 04 197 électeurs ont le droit de voter. Il y a 324 candidats en lice pour ces 30 sièges.

La Commission électorale a déployé un nombre suffisant de personnel de sécurité pour le bon déroulement du scrutin. Dans l’Assam, un concours direct entre les nominés de la NDA dirigée par le BJP et la Grande Alliance dirigée par le Congrès est prévu dans 20 circonscriptions alors qu’il y a un combat triangulaire, y compris des matchs amicaux, dans les sièges restants avec l’Assam Jatiya Parishad (AJP). considéré comme la troisième force. Au Tamil Nadu, le concours se déroule principalement entre l’AIADMK au pouvoir et le DMK. Au Kerala depuis les années 1980, le LDF et l’UDF ont alternativement formé le gouvernement sans pouvoir gagner

victoires.