Élection de l’Assemblée de l’Assam 2021: principaux groupes d’intérêt dans les sondages de la phase 2

Lors des élections précédentes, le BJP avait remporté huit des 15 sièges dans la vallée de Barak, dont Sonai.

Élection de l’Assemblée de l’Assam 2021: Sur les 126 circonscriptions totales de l’Assam, 47 se sont rendues aux urnes lors de la première phase le 27 mars et un total de 39 circonscriptions votera dans la deuxième phase demain. Les partis politiques avaient mené une vaste campagne dans ces 39 circonscriptions réparties dans 13 districts de la vallée de Barak, trois districts de collines et des parties du centre et du bas Assam. La vallée de Barak dispose de 15 sièges dans l’assemblée des 126 États membres. Lors des élections précédentes, le BJP avait remporté huit des 15 sièges dans la vallée de Barak, dont Sonai. Le Congrès a été réduit à seulement trois sièges contre 14 en 2011. Alors que les 39 circonscriptions votent demain, jetons un coup d’œil à quelques-uns des sièges clés:

Karimganj Sud: Aziz Ahmed Khan de l’AGP affrontera Siddeque Ahmed du Congrès de la circonscription de l’Assemblée sud de Karimganj. Khan, qui avait gagné du siège en 2016 sur le billet AIUDF, est maintenant en compétition sur le billet AGP. Notamment, avec l’AIUDF formant une alliance avec le Congrès, le siège est allé à ce dernier avec le parti alignant le dirigeant principal Siddeque Ahmed d’ici. Khan avait battu Ahmed en 2016 pour remporter le siège. Le siège de Karimganj South fait partie de la circonscription de Karimganj Lok Sabha. Il tombe dans la région de la vallée de Barak en Assam. La circonscription compte 19 1239 électeurs, dont 98 369 hommes, 92 867 femmes et 3 transgenres. Il y a un total de 282 bureaux de vote.

Udharbond: La circonscription de l’Assemblée d’Udharbond est actuellement détenue par Mihir Kanti Shome du BJP. Shome avait battu Ajit Singh du Congrès dans les sondages de 2016. Singh est un ancien ministre du Congrès et le parti l’a de nouveau renvoyé du siège. Udharbond fait partie de la circonscription de Silchar Lok Sabha. Il tombe également dans la région de la vallée de Barak. Outre les deux dirigeants, Aimul Haque Lashkar de l’AJP se dispute également depuis le siège. La circonscription compte 240 bureaux de vote pour 1 63 771 électeurs, dont 82 627 hommes et 81 144 femmes.

Katlicherra: La circonscription compte 252 isoloirs et 1 80 101 électeurs, dont 93 368 hommes et 86 733 femmes. Katlicherra est l’une des 3 circonscriptions situées dans le district de Hailakandi. Il fait partie de la circonscription de Karimganj Lok Sabha. Depuis ce siège, le député de l’AIUDF, Suzamuddin Laskar, affronte Subrata Nath du BJP. Katlicherra est l’un des points forts du Congrès.

Udalguri: Siège réservé ST, la circonscription de l’Assemblée d’Udalguri compte 231 isoloirs. Il compte 1 58313 électeurs, dont 79 181 hommes, 79 131 femmes et un transgenre. Udalguri fait partie de la circonscription de Mangaldoi Lok Sabha de la région du Bas Assam. De ce siège, Gobinda Basumatary de l’UPPL et le haut dirigeant du BPF et ministre Rihon Daimary sont dans la mêlée.

Jamunamukh: Avec 318 isoloirs, la circonscription de Jamunamukh compte 2 21 831 électeurs, dont 1 14 496 de sexe masculin et 1 07 331 de sexe féminin. Il y a quatre électeurs de troisième sexe. Le siège est actuellement occupé par Abdur Rahim Ajmal de l’AIUDF. Il est situé dans le district de Hojai en Assam et fait partie de la circonscription de Nowgong Lok Sabha. Sadiqulla Bhuyan de l’AGP et Dilwara Begum Choudhury de RD affronteront Sirajuddin Ajmal de ce siège.

Les élections de phase 2 en Assam auront lieu le 1er avril tandis que le dépouillement des votes aura lieu le 2 mai.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.