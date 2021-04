Élection de l’Assemblée de Pondichéry 2021: connaître la date, l’heure du vote, les détails des candidats et de la circonscription, les résultats des sondages d’opinion

Élection de Pondichéry 2021: Il y a 30 sièges à l’Assemblée de Pondichéry.

Calendrier complet des élections de l’Assemblée de Pondichéry 2021, date de vote, liste des candidats: Pondichéry se rendra aux urnes lors d’une élection en une seule phase pour élire les membres de l’assemblée de 30 sièges. Sur les 30 assemblées, cinq circonscriptions sont réservées. L’AINRC de N Rangasamy cherche à être élu à partir de 16 sièges après avoir partagé les 14 sièges restants avec le BJP en lice sur neuf et l’AIADMK quatre. De même, le Congrès se dispute à 14 sièges et soutient un indépendant à Yanam tandis que ses alliés, le DMK, cherche à être élu à partir de 13 sièges. Découvrez quelques détails clés de l’élection de l’Assemblée de Pondichéry 2021:

Démographie électorale de l’élection de l’Assemblée de Pondichéry 2021: À Pondichéry, il y a 4,72 650 électeurs de sexe masculin, 5,31 431 électrices et 116 électeurs de troisième sexe. En tout, 10 04 197 électeurs ont le droit de voter. Les circonscriptions de Villianur, Ozhukarai et Ariyankuppam ont le plus d’électeurs, tandis qu’Orleanpet, Raj Bhavan et Uppalam ont le moins d’électeurs. Villanur compte 42 329 électeurs, Ozhukarai 41 890 et Ariyankuppam 39 001, Orleanpet 24 723, Raj Bhavan 26 349 et Uppalam 27 913.

Date et heure de l’élection de l’Assemblée de Pondichéry 2021: Le vote débutera à 7 heures et se terminera à 18 heures le 6 avril.

Élection de l’Assemblée de Pondichéry 2021 Candidats clés et circonscription: Yanam s’est avéré être une circonscription vedette de cette élection alors que le leader de l’AINRC N Rangasamy y concourt. Il cherche également à être élu de Thattanchavady à Pondichéry. Le chef de l’État du Congrès, AV Subramanian, cherche à être élu dans sa ville natale de Karaikal (nord). Les leaders de l’AIADMK A Anbalagan et Om Sakthi Segar tentent leur chance dans les segments Uppalam et Orleanpet respectivement. Anbalagan est le député en exercice et tient la circonscription d’Uppalam depuis 2001. Om Sakthi Segar, qui a gagné deux fois du Nellithope, a maintenant déménagé à Orleanth. Anciens ministres – MOHF Shah Jahan est en lice de Kamaraj Nagar, M Kandasamy d’Embalam (réservé) et R Kamalakannan de Tirunallar. Anbalagan de l’AIADMK est en compétition depuis l’Uppalam tandis que son frère A Baskar est en compétition depuis Mudaliarpet sur un ticket AIADMK uniquement. Anbalagan fait face au défi du candidat DMK Annibal Kennedy, un ancien législateur. Un Baskar verrouille les cornes avec un avocat L Sampath (DMK), un greenhorn dans la bataille électorale. Mannadipet est un autre segment important alors que l’ancien ministre des personnes handicapées, A Namassivayam, se dispute sur le billet du BJP. Il avait auparavant contesté les sondages de sa ville natale de Villianoor.

Élection de l’Assemblée de Pondichéry 2021 Liste complète des circonscriptions:

Mannadipet Lawspet Embalam (SC)

Thirubhuvanai (SC) Kalapet Nettapakkam (SC)

Ossudu (SC) Muthialpet Bahour

Mangalam Raj Bhavan Nedungadu (SC)

Villianur Oupalam Thirunallar

Ozhukarai Orleampeth Karaikal Nord

Kadirgamam Nellithope Karaikal Sud

Indira Nagar Mudaliarpet Neravy-TR Pattinam

Thattanchavady Ariankuppam Mahe

Kamaraj Nagar Manavely Yanam

Sondage d’opinion sur l’élection de l’Assemblée de Pondichéry 2021: L’UT est sous le règne du président à la suite de l’effondrement du gouvernement du Congrès dirigé par V Narayansamy. Les sondages d’opinion ont prédit une majorité de la NDA en lui attribuant environ 17 à 20 sièges, tandis que le SDA dirigé par le Congrès devrait gagner environ 9 à 11 sièges.

Protocole Covid pour l’élection de Pondichéry: La Commission électorale a pris des dispositions adéquates à la suite de la flambée du COVID-19. Les électeurs devront porter des masques faciaux, maintenir leur distanciation sociale et subir un balayage thermique dans les isoloirs. Le personnel du scrutin a reçu des kits COVID-19 pour une bonne conduite du scrutin.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.