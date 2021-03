Élection de l’Assemblée du Kerala 2021: liste complète des candidats du BJP

Le Kerala votera en une seule phase le 6 avril et les résultats seront annoncés le 2 mai.

Élection de l’Assemblée du Kerala 2021: Le Bharatiya Janata Party (BJP) a publié dimanche la liste de ses candidats pour les prochains scrutins de l’Assemblée au Kerala. Au Kerala, le BJP disputera 115 sièges et les 25 autres sièges seront laissés à quatre partenaires de l’alliance. Le chef de l’État du BJP, K Surendran, se présentera dans deux circonscriptions – de Manjeshwar à Kasaragod et Konni à Pathanamthitta. KJ Alphons contestera depuis le siège de l’Assemblée de Kanjirappally. Suresh Gopi concourra depuis Thrissur. Le Dr Abdul Salam concourra depuis le siège de Tirur. L’ancien DGP Jacob Thomas se battra depuis Irinjalakuda. Le Dr E Sreedharan, connu sous le nom de métroman, se présentera dans la circonscription de l’Assemblée Palakkad. L’ancien chef du BJP, Kummanam Rajasekharan, se présentera depuis le siège de Nemom.

Circonscription des candidats

K Surendran Manjeshwar, Konni

KJ Alphons Kanjirappally

Suresh Gopi Thrissur

Dr Abdul Salam Tirur

Jacob Thomas Irinjalakuda

Dr E Sreedharan Palakkad

Kummanam Rajasekharan Nemom

PK Krishnadas Kattakkada

CK Padmanabhan Dharmadam

Sreekanth Kassargod

Velayudhan Uduma

Bairaj M Kanhangad

Shibin TV Trikaripur

KK Sreedharan Payyannur

Arun Kaithapram Kalliasseri

Gangadharan AP Taliparamba

Aniyammma Rajendran Inkkur

K Ranjith Azhikode

Archana Vandichal Kannur

N Haridas Thalassery

C Maître Sadanandan Kuthuparamba

Biju Elakkuzhi Mattannur

Smitha Jayamohan Peravoor

Manikuttan Mananthavady (ST)

Subeesh TM Kalpetta

M Rajesh Kumar Vadakara

PP Murali Kuttiadi

Député Rajan Nadapuram

NP Radhakrishnan Quilandy

Sudheer KV Perambra

Libin Bhaskar Balusseri (SC)

TP Jayachandran Maître Elathur

MT Ramesh Kozhikode Nord

Navya Haridas Kozhikode Sud

KP Prakash Babu Beypore

VK Sajeevan Kunnamangalam

T Balasoman Koduvally

Bébé Ambat Thiruvanmbadi

Sheebha Unnikrishnan Kondotty

Dinesh – Emad

TK Ashok Kumar Nilambur

PC Vijayan Wandoor (SC)

Rashminath PR Manjeri

Suchitra Mattada Perinthalmanna

Sajesh Elayil Mankada

Sethumadhavan Malappuram

Maître Preman Vengara

Peethambaran Palatt vallikkunnu

Sathaar Haji Tirurangadi

Maître Tanur Narayanan

Tirur Dr Abdul Salaam

