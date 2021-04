Élection de l’Assemblée du Tamil Nadu 2021: date et heure du vote, candidats clés, liste de circonscription, sondage d’opinion – Tout ce que vous devez savoir

Élection du Tamil Nadu 2021: Il y a plus de 6,28 crores d’électeurs éligibles qui éliront 234 membres parmi les 3998 candidats en lice.

Calendrier complet des élections de l’Assemblée du Tamil Nadu (TN) 2021, date de vote, liste des candidats: La campagne à haute tension pour les élections à l’Assemblée du Tamil Nadu s’est terminée hier avec la NDA et le DMK-Congress qui ont déployé tous les efforts pour courtiser les électeurs. Des dirigeants, dont Palaniswami, le député Staline ont pris la piste de la campagne hier, tandis que des dirigeants nationaux comme le Premier ministre Narendra Modi, le ministre de l’Intérieur Amit Shah, le ministre de la Défense Rajnath Singh, le président du Congrès Rahul Gandhi ont également visité l’État pour les alliances respectives au pouvoir et à l’opposition. L’AIADMK fait partie de la NDA, les autres constituants étant le BJP, le PMK et certaines entreprises locales. DMK conteste les sondages en alliance avec 12 partis dont le Congrès suivi de l’AIADMK qui s’est joint à 9 partis. Makkal Needhi Maiam (MNM) de Kamal Hassan et le parti de TTV Dhinakaran, Amma Makala Munnetra Kazagam (AMMK), contestent les sondages du Tamil Nadu en alliance avec certains partis régionaux. Voici quelques détails clés pour l’élection de l’Assemblée du Tamil Nadu 2021:

Date et heure de l’élection de l’Assemblée du Tamil Nadu: L’élection de l’assemblée au Tamil Nadu se déroulera en une seule phase le 6 avril. Le scrutin commencera à 7 heures et se terminera à 18 heures.

Élections à l’Assemblée du Tamil Nadu Nombre d’électeurs: Il y a plus de 6,28 millions d’électeurs éligibles qui éliront 234 membres parmi les 3 998 candidats en lice. Cela comprend 3,18 crores de femmes, 3,08 hommes et plus de 7 200 transgenres. Le nombre d’électeurs féminins est supérieur à celui des électeurs masculins et c’est pourquoi les partis tentent de courtiser les électrices. La circonscription de l’Assemblée de Shozhinganallur dans le district de Chengalpattu a le plus grand nombre d’électeurs avec 6,94 845 électeurs, tandis que la circonscription de l’Assemblée du port de Chennai a le plus faible nombre d’électeurs avec 1 76 272 électeurs. Il y a jusqu’à 8,97 694 nouveaux électeurs dans la tranche d’âge des 18 à 19 ans.

Élection de l’Assemblée du Tamil Nadu principaux candidats et circonscriptions: Au total, 3 998 candidats sont en lice pour les élections à l’Assemblée du Tamil Nadu. Parmi les principaux candidats figurent le ministre en chef sortant K Palaniswami de la circonscription de l’Assemblée d’Edappadi, le député CM O Panneerselvam de la circonscription de Bodinayakkanur, le président de la DMK MK Staline de la circonscription de Kolathur, son fils Udhayanidhi Staline de la circonscription de Chepauk-Tiruvalliken, l’ancien dirigeant de l’AIADMK et fondateur de l’AMMK, ThinakaranTV. La circonscription de l’assemblée de Kovilpatti, l’acteur devenu politicien et le fondateur de Makkal Needhi Maiam, Kamal Haasan de Coimbatore Sud, le leader de Naam Tamizhar Katchi, Seeman de Thiruvottiyur, et le chef de l’unité d’État du BJP, L Murugan de Dharapuram, et Khushboo Sundar du BJP, de la circonscription de Thousands Lights.

Liste des circonscriptions électorales de l’Assemblée du Tamil Nadu:

Alandur Alangudi Alangulam

Ambasamudram Ambattur Ambur

Anaikattu Andipatti Anna Nagar

Anthiyur Arakkonam Arani

Aranthangi Aravakurichi Arcot

Ariyalur Aruppukkottai Athoor

Attur Avadi Avanashi (SC)

Bargur Bhavani Bhavanisagar

Bhuvanagiri Bodinayakanur Chengalpattu

Chengam Chepauk-Thiruvallikeni Cheyyar

Cheyyur Chidambaram Coimbatore (Nord)

Coimbatore (Sud) Colachel Coonoor

Cuddalore Cumbum Dharapuram (SC)

Dharmapuri Dindigul Dr Radhakrishnan Nagar

Edappadi Egmore Erode (Est

Erode (Ouest) Gandharvakottai Gangavalli

Gingee Gobichettipalayam Gudalur

Port de Gudiyattam Gummidipoondi

Harur Hosur Jayankondam

Jolarpet Kadayanallur Kalasapakkam

Kallakurichi Kancheepuram Kangayam

Kanniyakumari Karaikudi Karur

Katpadi Kattumannarkoil (SC) Kavundampalayam

Killiyoor Kilpennathur Kilvaithinankuppam

Kilvelur Kinathukadavu Kolathur

Kovilpatti Krishnagiri Krishnarayapuram

Kulithalai Kumarapalayam Kumbakonam

Kunnam Kurinjipadi Lalgudi

Madathukulam Madavaram Madurai Central

Madurai Est Madurai Nord Madurai Sud

Madurai Ouest Madurantakam Maduravoyal

Mailam Manachanallur Manamadurai

Manapparai Mannargudi Mayiladuthurai

Melur Mettuppalayam Mettur

Modakkurichi Mudhukulathur Musiri

Mylapore Nagapattinam Nagercoil

Namakkal Nanguneri Nannilam

Natham Neyveli Nilakkottai

Oddanchatram Omalur Orathanadu

Ottapidaram Padmanabhapuram Palacode

Palani Palayamkottai Palladam

Pallavaram Panruti Papanasam

Pappireddippatti Paramakudi Paramathi-Velur

Pattukkottai Pennagaram Perambalur

Perambur Peravurani Periyakulam

Perundurai Pollachi Polur

Ponneri Poompuhar Poonamallee

Pudukkottai Radhapuram Rajapalayam

Ramanathapuram Ranipet Rasipuram

Rishivandiyam Royapuram Saidapet

Salem (Nord) Salem (Sud) Salem (Ouest)

Sankarankovil Sankarapuram Sankari

Sattur Senthamangalam Sholavandan

Sholingur Shozhinganallur Singanallur

Sirkazhi Sivaganga Sivakasi

Sriperumbudur Srirangam Srivaikuntam

Srivilliputhur Sulur Tambaram

Tenkasi Thalli Thanjavur

Thirumangalam Thirumayam Thiruparankundram

Thiruporur Thiruthuraipoondi Thiruvaiyaru

Thiruvallur Thiruvarur Thiruverumbur

Thiruvidaimarudur Thiru-Vi-Ka-Nagar Thiruvottiyur

Thiyagarayanagar Thondamuthur Thoothukkudi

Mille lumières Thuraiyur Tindivanam

Tiruchendur Tiruchengodu Tiruchirappalli (Est)

Tiruchirappalli (Tiruchuli Ouest Tirukkoyilur

Tirunelveli Tirupattur Tiruppattur

Tiruppur (Nord) Tiruppur (Sud) Tiruttani

Tiruvadanai Tiruvannamalai Tittagudi (SC)

Udhagamandalam Udumalaipettai Ulundurpettai

Usilampatti Uthangarai Uthiramerur

Valparai Vandavasi Vaniyambadi

Vanur Vasudevanallur Vedaranyam

Vedasandur Veerapandi Velachery

Vellore Veppanahalli Vikravandi

Vilathikulam Vilavancode Villivakkam

Villupuram Viralimalai Virudhunagar

Virugampakkam Vridhachalam Yercaud

Sondages d’opinion sur les élections de l’Assemblée du Tamil Nadu: Les sondages d’opinion pour le Tamil Nadu ont prédit une victoire de l’opposition. L’alliance Congrès-DMK sous MK Staline pourrait revenir au pouvoir après 10 ans en remportant 158 ​​sièges tandis que la NDA n’en obtiendrait que 65. Makkal Needhi Maiam (MNM) de Kamal Haasan pourrait gagner environ 5 sièges tandis qu’Amma Makkal Munnetra Kazhagam (AMMK) de TTV Dhinakaran peut se contenter de 3 sièges.

Protocole Covid pour l’élection de l’Assemblée du Tamil Nadu: Les électeurs, le personnel du scrutin et les agents de sécurité devront porter des masques et maintenir une distance sociale. Un contrôle thermique des électeurs sera effectué au bureau de vote. La commission électorale a pris des dispositions adéquates à la suite du COVID-19.

