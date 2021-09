Élection de l’assemblée UP 2022: le Congrès dit qu’il ne pensera même pas à s’associer aux grands partis

Ajay Kumar Lallu a déclaré qu’il était en contact avec quelques petits partis, mais ne pouvait pas entrer dans les détails d’éventuelles alliances.

Excluant toute alliance avec le Parti Samajwadi (SP) ou le Parti Bahujan Samaj (BSP) lors des élections à l’Assemblée de l’Uttar Pradesh, le Congrès a déclaré qu’il ne se lierait qu’avec les petits partis de l’État.

«Je ne penserai même pas à m’associer à de grands partis pour les sondages d’Uttar Pradesh. Les gouvernements précédents dirigés par le BJP, le SP et le BSP n’ont pas été à la hauteur de la confiance de la population », a déclaré le chef de l’État du Congrès, Ajay Kumar Lallu, à l’agence de presse PTI.

Lallu a déclaré que le parti du Congrès était prêt à faire un retour dans l’État. Il a ajouté qu’aux yeux des habitants de l’Uttar Pradesh, le principal challenger du BJP dans les prochains scrutins est le Congrès et a exprimé sa confiance que le parti remporterait les élections sous la direction de Priyanka Gandhi Vadra et formerait le prochain gouvernement. Le chef de l’État partie a déclaré qu’il était en contact avec quelques petits partis, mais ne pouvait entrer dans les détails d’éventuelles alliances.

Le SP et le BJP ont également exclu de forger une alliance avec le Congrès dans les prochains sondages, le premier affirmant qu’il se joindrait à des parties plus petites et le second annonçant de faire cavalier seul.

« Je dis en toute confiance que lorsque vous regardez la force, l’organisation et la lutte, il est clair que le Congrès est la voix des agriculteurs, des jeunes, des travailleurs, pour la sécurité des femmes et des pauvres du village », a déclaré Lallu.

Affirmant qu’il y a de la colère contre le BJP sur des questions telles que la hausse des prix, le chômage, la « situation critique » des agriculteurs, la pauvreté, la réserve, « le meurtre de la démocratie », Lallu a déclaré qu’il pensait que cette colère se manifesterait dans les sondages et que les gens du commun étaient debout avec le Congrès. Il existe un fort courant sous-jacent en faveur du Congrès qui sera visible lors des élections, a-t-il déclaré.

Le Congrès n’a remporté que sept sièges tandis que son partenaire d’alliance SP a remporté 47 sièges sur les 403 membres de l’assemblée lors des scrutins de l’Assemblée de 2017. Le BJP a remporté un mandat écrasant avec 312 sièges et le BSP a remporté 19 sièges.

