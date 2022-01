Élection de l’Uttarakhand 2022: un sondage d’opinion prédit un léger avantage pour le BJP contre la résurgence du Congrès

Au cours de son mandat de cinq ans, le BJP a été contraint de changer trois ministres en chef dans l’Uttarakhand.

Un sondage d’opinion avant les élections à l’Assemblée d’Uttarakhand a prédit un avantage pour le parti au pouvoir Bharatiya Janata (BJP) tandis que le Congrès semble regagner le terrain perdu, préparant le terrain pour ce qui pourrait s’avérer être une photo-finish lorsque les résultats seront proclamés. le 10 mars. Il s’agit du premier résultat d’un sondage d’opinion depuis que la commission électorale a annoncé les dates des élections législatives le 8 janvier.

Selon l’enquête auprès des électeurs de l’ABP-C, le BJP a un léger avantage sur le Congrès. Alors que le parti au pouvoir devrait remporter environ 31 à 37 sièges, le Congrès devrait remporter 30 à 36 sièges. Le nouveau parti Aam Aadmi (AAP) n’obtiendra peut-être qu’un seul siège. Quand il s’agit d’un visage populaire pour le ministre en chef, étonnamment, le chef du Congrès et ancien CM Harish Rawat est à la première place avec 37% des voix tandis que CM Pushkar Singh Dhami est le choix de 29% des personnes. Seulement neuf pour cent des personnes ont choisi le CM de l’AAP face au colonel Ajay Kothiyal.

D’autre part, le sondage d’opinion Times Now-VETO a donné une nette majorité au BJP en lui accordant 44 à 50 sièges alors que le Congrès de l’opposition ne devrait remporter que 12 à 15 sièges. L’enquête a donné cinq à huit sièges à l’AAP et un siège à d’autres. En ce qui concerne le visage CM, le sondage d’opinion Times Now a donné plus de 42% des voix à Dhami, environ 24% à Rawat et 14,5% à Kothiyal. Le BJP devrait obtenir une part des voix de 43 pour cent tandis que le Congrès devrait recueillir 30 pour cent des voix, l’AAP 16 pour cent et d’autres 10,5 pour cent, selon le sondage d’opinion.

Au cours de son mandat de cinq ans, le BJP a été contraint de changer trois ministres en chef dans l’Uttarakhand. Alors que Trivendra Singh Rawat a été remplacé par Tirath Singh Rawat, Dhami a remplacé Tirath pour devenir le troisième BJP CM en cinq mois en 2021.

Lors des élections législatives de 2017, le BJP avait remporté 57 sièges, le Congrès 11 et d’autres ont été réglés avec deux sièges.

