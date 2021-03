Élection de Pondichéry 2021: En disgrâce au Congrès, est-ce la fin de la route pour V Narayansamy?

V Narayansamy a affirmé que c’était lui qui s’était retiré de l’élection alors que Sonia et Rahul Gandhi lui avaient demandé de se présenter.

C’était la mi-février, mais au milieu du temps modéré de Pondichéry, le ministre en chef de l’époque, V Narayansamy, ressentait déjà la chaleur. Le Congrès, qui avait remporté 15 sièges aux élections de l’Assemblée de 2016, était en pleine crise et cherchait à perdre le pouvoir sur le territoire de l’Union. La balle avait commencé à rouler le 25 janvier lorsque l’ancien député du Congrès de l’époque, E Theeppainjan et l’ancien ministre des personnes handicapées, A Namassivayam, ont démissionné du parti. Dans le mois qui a suivi, une vague de démissions a inondé le parti au pouvoir. Alors que le député d’alors Malladi Krishna Rao avait démissionné le 15 février, quatre députés du Congrès ont démissionné le 16 février et le député K Lakshminarayanan a démissionné le 21 février. Cela incluait John Kumar, un proche confident de l’ancien Puducherry CM V Narayanasamy.

C’était un nouveau creux pour l’alliance Congrès-DMK qui avait l’habitude de commander une majorité à l’Assemblée de Pondichéry. L’impact a été tel que les démissions ont même rendu la DMK impuissante. En fait, le DMK a également échoué à garder son troupeau ensemble car l’un de ses députés, K Venkatesan, qui représentait la circonscription de Thattanchavadi, a démissionné le 21 février. Le ministre clé de l’UPA et considéré comme un proche confident de la famille Gandhi, tombait en disgrâce et dans l’œil d’une tempête. Un gouvernement majoritaire qu’il commandait avait glissé sous ses pieds et il n’y avait personne d’autre que le BJP sur qui il pouvait rejeter la faute.

Mais tenir le BJP responsable des retombées qui ont coûté au Congrès son gouvernement coupait peu de glace avec la direction du parti ainsi qu’avec ceux qui étaient familiers avec les événements politiques sur le territoire de l’Union. La rumeur a rapidement commencé à se répandre que plusieurs députés du parti au pouvoir n’étaient pas satisfaits du fonctionnement du ministre en chef et que les retombées n’étaient de toute façon qu’une question de temps. Au milieu de la secousse que Narayanasamy avait été délivrée, la visite de Rahul Gandhi à l’UT le 17 février a donné une nouvelle tournure aux événements. Narayanasamy a été surpris en train de déformer la plainte d’une pêcheuse comme un compliment à Rahul Gandhi. La vidéo, qui est devenue virale, a laissé le parti du Congrès embarrassé.

Narayanasamy a publié plus tard une stratégie de camouflage et a tweeté des vidéos de lui visitant des zones touchées par les cyclones, mais c’était un cas classique de trop peu et trop tard. Le mal avait été fait et la gaffe du CM en présence de l’ancien président du parti a fait rire Rahul Gandhi et lui en ligne. Les répercussions reflétées dans la liste des candidats du Congrès de Pondichéry que le parti a publié le 16 mars. Craignant une réaction violente et évaluant les sentiments du public, le Congrès a décidé de faire l’inévitable – il a abandonné V Narayanasamy, l’un des visages les plus importants du Congrès de Pondichéry et un ancien CM, de sa liste de candidats pour les prochaines élections.

S’adressant aux journalistes le 21 mars, Narayansamy a affirmé que c’était lui qui s’était retiré de l’élection alors que Sonia et Rahul Gandhi lui avaient demandé de se présenter. Il a déclaré qu’il avait décidé de s’occuper des tâches de coordination alors que le président de l’État du Congrès, AV Subramanian, contestait les sondages. Le Congrès a envoyé Subramanian de Karaikal Nord.

Le terrain glisse clairement sous les pieds de Narayanasamy et il a peu de capital politique ou d’antécédents pour affirmer le contraire. Les sondages d’opinion jusqu’à présent ont montré qu’il y a peu de soutien pour le Congrès-DMK dans les élections que la NDA devrait balayer. Selon le sondage d’opinion Times Now-CVoter, la NDA comprenant le BJP, le All India NR Congress (AINRC) et la All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam (AIDMK), pourrait remporter 21 des 30 sièges qui iront aux urnes en avril 6. L’UPA, qui comprend le Congrès et la DMK, devrait terminer deuxième avec 9 sièges. La propre performance de l’ancien ministre en chef aux élections a été discutable. Un nombre stupéfiant de 54 pour cent des répondants ont déclaré qu’ils n’étaient pas du tout satisfaits de la performance du CM, tandis que 45 pour cent ressentaient la même chose pour le gouvernement qu’il dirigeait. Narayanasamy est également apparu comme le candidat le moins favorisé en tant que ministre en chef dans le sondage pré-scrutin, avec un score de 20 pour cent contre 49,8 pour cent pour le candidat de l’AINRC N Rangasamy.

Les développements qui se sont déroulés au cours des derniers mois pourraient bien marquer la fin d’une longue carrière politique pour Narayansamy, 73 ans, à moins que le Congrès n’en décide autrement – soit pour l’envoyer à Rajya Sabha, soit pour le présenter aux élections de 2024 à Lok Sabha. La troisième possibilité est que le Congrès revienne au pouvoir au Centre et nomme Narayansamy comme gouverneur, ce qui semble être une possibilité très lointaine. De plus, Narayanasamy fête ses 80 ans en 2028 et avec Rahul Gandhi qui préconise également l’entrée de sang jeune dans le parti en donnant plus d’opportunités à la jeunesse, les perspectives de dirigeants comme Narayansamy semblent sombres.

