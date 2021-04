Élection de Pondichéry 2021: voter demain, 324 candidats en lice pour 30 sièges

Le BJP conteste les sondages en alliance avec l’AINRC. En photo: un fonctionnaire électoral transportant des MVE vers les bureaux de vote à Pondichéry.

Élection de Pondichéry 2021: Le décor est planté pour les élections législatives des 30 sièges du territoire de l’Union pour élire un nouveau gouvernement. Un vote aura lieu demain pour décider du sort de 324 candidats dont 35 femmes. Sur les 30 sièges, cinq circonscriptions sont réservées. Le BJP conteste les sondages en alliance avec l’AINRC. L’AINRC de N Rangasamy est en lice à partir de 16 sièges alors qu’il a donné 9 sièges au BJP et quatre à l’AIADMK. Le Congrès, qui dirige l’Alliance démocratique séculière (SDA), se présente sur 14 sièges et soutient un indépendant à Yanam. Son allié DMK dispose de 13 sièges. Outre ces partis politiques, Naam Tamilar Katchi a présenté 28 candidats, DMDK 26, AMMK 25 et MNM 22.

Date et heure de l’élection de l’Assemblée de Pondichéry 2021: Le vote débutera à 7 heures du matin et se terminera à 18 heures demain, le 6 avril. La dernière heure a été réservée aux patients positifs au COVID-19.

Élection de l’Assemblée de Pondichéry 2021 Isolement et sécurité: La Commission électorale a mis en place 1 559 bureaux de vote. Pas moins de 34 compagnies des Forces de Police Armées Centrales (CAPF) ainsi que des escouades volantes seront déployées à Pondichéry.

Élection de l’Assemblée de Pondichéry 2021 Nombre total d’électeurs: Pour la première fois, plus de 10 lakhs d’électeurs ont le droit de voter. Sur un total de 10 04 197 électeurs, 4 72 650 sont des hommes, 5 31 431 sont des femmes et 116 sont des électeurs de troisième sexe. Les circonscriptions de Villianur, Ozhukarai et Ariyankuppam ont le plus d’électeurs, tandis qu’Orleanpet, Raj Bhavan et Uppalam ont le moins d’électeurs. Villanur compte 42 329 électeurs, Ozhukarai 41 890 et Ariyankuppam 39 001, Orleanpet 24 723, Raj Bhavan 26 349 et Uppalam 27 913.

Élection de l’Assemblée de Pondichéry 2021 Liste complète des circonscriptions:

Mannadipet Lawspet Embalam (SC)

Thirubhuvanai (SC) Kalapet Nettapakkam (SC)

Ossudu (SC) Muthialpet Bahour

Mangalam Raj Bhavan Nedungadu (SC)

Villianur Oupalam Thirunallar

Ozhukarai Orleampeth Karaikal Nord

Kadirgamam Nellithope Karaikal Sud

Indira Nagar Mudaliarpet Neravy-TR Pattinam

Thattanchavady Ariankuppam Mahe

Kamaraj Nagar Manavely Yanam

Protocole Covid pour l’élection de Pondichéry: La commission électorale est toute préparée pour mener les sondages dans un contexte d’augmentation des cas de COVID-19. Les électeurs devront porter des masques faciaux, maintenir leur distanciation sociale et subir un balayage thermique dans les isoloirs. Le personnel du scrutin a reçu des kits COVID-19 pour une bonne conduite du scrutin.

