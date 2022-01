Élection d’Odisha Panchayat 2022 : le calendrier du scrutin est annoncé, le vote se déroulera en cinq phases du 16 au 24 février

Avec l’annonce des dates du scrutin, le modèle de conduite est entré en vigueur et sera en vigueur jusqu’au 28 février 2022.

La Commission électorale de l’État d’Odisha a annoncé le calendrier du scrutin pour les élections à trois niveaux du Panchayat dans l’État. Annonçant les dates du scrutin, le commissaire aux élections de l’État Aditya Prasad Padhi a déclaré aujourd’hui que l’élection se déroulerait en cinq phases à partir du 16 février 2022. Le vote pour les élections du panchayat se tiendra les 16, 18, 20, 22 et 24 février. sont un total de 853 sièges Zilla Parishad, 91 916 quartiers et 6 794 panchayats qui iront aux urnes.

La SEC a déclaré que le vote commencera à 7 heures et se terminera à 13 heures. La SEC a déclaré que le dépouillement centralisé des votes aura lieu les 26, 27 et 28 février. Plus de 2,79 crore de personnes sont éligibles pour exercer leur droit de vote lors de ces élections.

Les élections n’auront pas lieu dans sept Gram Panchayats – quatre à Remuna à Balasore, deux à Odanga à Nayagarh et un à Bijepur dans le district de Bargarh – car ces médecins généralistes ont été inclus dans les conseils régionaux notifiés.

Emission de la notification : 13 janvier

Dernière date de nomination : 21 janvier

Examen des candidatures : 22 janvier

Retrait de la candidature : 25 janvier

Padhi a déclaré que le vote et la campagne se dérouleront dans le respect des directives COVID-19 émises par le panel électoral. Les candidats seront autorisés à contester le scrutin sur les symboles du parti. Il a en outre déclaré que des mesures seraient prises contre les candidats pour avoir soumis de faux affidavits ou ne pas adhérer aux directives COVID-19.

Seules les personnes entièrement vaccinées seront admises dans les centres de comptage. La SEC a également interdit les rassemblements tandis que les candidats ont été autorisés à faire une campagne de porte à porte avec pas plus de cinq personnes.

La commission électorale de l’État a également augmenté la période de silence à 36 heures.

