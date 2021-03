Élection du Bengale occidental 2021 Sondage de phase 1 en direct: Élection de l’Assemblée du Bengale occidental 2021 Mises à jour en direct du sondage de la phase 1, vote de la phase 1 de l’élection de la Banque mondiale Actualités en direct

Vote en direct de la phase I du Bengale occidental: Plus de 73 électeurs lakh du Bengale occidental décideront du sort de 191 candidats répartis sur 30 segments de l’assemblée.

2021 Élection de l’Assemblée du Bengale occidental Phase 1 Vote en direct News: Après avoir été témoin d’une campagne à haute tension remplie de drames et d’émotions, 30 des 294 circonscriptions de l’Assemblée du Bengale occidental votent aujourd’hui lors de l’élection de phase I. L’enjeu est la tentative de TMC de conserver le pouvoir et la détermination du BJP de détrôner la revendication de Mamata Banerjee dans un État qu’il n’a jamais gouverné. Ces 30 circonscriptions sont réparties dans des régions à dominance tribale, notamment Bankura, Purulia, Jhargram, Purba Medinipur et Paschim Medinipur. Dans les sondages de l’assemblée de 2016, TMC dirigé par Mamata Banerjee avait remporté 27 des 30 sièges allés aux urnes de la phase I. Cependant, les équations ont changé en 2019, le BJP faisant des percées massives dans la région de Jungle Mahal, dominée par les tribus, remportant les cinq circonscriptions de Lok Sabha – Purulia, Bankura, Jhargram, Medinipur et Bishnupur. La plupart d’entre eux se trouvent dans la région de Jungle Mahal, autrefois affectée par Naxal. Les élections se déroulent dans un contexte de sécurité renforcée, la Commission électorale déployant environ 684 compagnies des forces centrales qui garderaient 10 288 bureaux de vote hébergés dans 7061 locaux, ont déclaré des responsables. En outre, la police d’État est également déployée à des endroits stratégiques, ont-ils ajouté. À Jhargram, 11 membres du personnel paramilitaire sont déployés par stand, le plus élevé pour toutes les élections tenues dans l’État jusqu’à présent, ont indiqué des responsables. «Déclarant les 1 307 stands dans 1 010 locaux comme zones d’extrémistes de gauche (LWE) à Jhargram, nous avons décidé de déployer 127 entreprises des forces centrales uniquement pour la gestion des stands», a déclaré un responsable de la CE à PTI. Quatorze autres sociétés des forces centrales sont utilisées comme équipes d’intervention rapide (QRT), une société pour l’entretien de la salle forte et deux autres sociétés sont réservées en tant que force de frappe de district et de sous-division, a-t-il déclaré. Au total, 144 compagnies des forces centrales sont déployées à Jhargram pour les élections, a-t-il ajouté. Dans les autres districts, en moyenne six membres du personnel paramilitaire sont déployés par stand, ont indiqué des responsables. Purulia a le déploiement de forces le plus élevé avec 185 entreprises réparties dans 3 127 stands installés dans 2 025 locaux, ont-ils déclaré. Au total, 148 entreprises ont été déployées sur 2 437 stands dans 1 686 locaux à Purba Medinipur, ont-ils déclaré. En outre, 124 entreprises pour 2 089 stands dans 1 363 locaux sont déployées à Paschim Medinipur, ont indiqué des responsables. Bankura, avec 1328 stands dans 950 locaux, compte 83 sociétés des forces centrales pour la première phase, ont-ils déclaré. Chaque compagnie des forces centrales se compose de 100 personnes. Au total, 22 092 membres du personnel de la police d’État sont également déployés pour la première phase, a déclaré le responsable de la CE.

Dans la première phase, le scrutin se déroule dans le cadre de directives COVID-19 strictes dans les neuf sièges à Purulia, quatre à Bankura, quatre à Jhargram et six à Paschim Medinipur, en plus des sept sièges de Purba Medinipur – la terre natale de Le chef du BJP Suvendu Adhikari. En phase 1, le BJP se dispute sur 29 sièges et son allié AJSU, un siège de Baghmundi dans le district de Purulia. TMC est en lice sur 29 sièges et soutient un candidat indépendant de Joypur car la nomination du candidat TMC a été rejetée par le directeur du scrutin. Il y a environ 73 électeurs lakh répartis dans les 30 circonscriptions: Patashpur (227491), Kanthi Uttar (248479), Bhagabanpur (245077), Khejuri (227748), Kanthi Dakshin (216398), Ramnagar (254788), Egra (274956), Dantan (224675), Nayagram (218490), Gopiballavpur (219205), Jhargram (225620), Keshiary (231098), Kharagpur (215564), Garbeta (222139), Salboni (265094), Medinipur (266395), Binpur (216229), Bandwan (216229), Bandwan (272609), Balarampur (224133), Baghmundi (236974), Joypur (236404), Purulia (243434), Manbazar (243875), Kashipur (227397), Para (231357), Raghunathpur (247821), Saltora (224150), Chhatna (232147), Ranibandh (244233) et Raipur (215543). Alors que la campagne est terminée pour la phase I, les hauts dirigeants du BJP et du Congrès sont en tournée dans l’État pour la deuxième phase des sondages qui se tiendra le 1er avril. Les élections au Bengale occidental se déroulent en huit phases, la dernière phase de scrutin ayant lieu le 29 avril. Le dépouillement des votes aura lieu le 2 mai.

Lire la suite